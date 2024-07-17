Привет из прошлого: чего ждать от петли Меркурия во Льве — прогноз астролога

5 августа начнется период ретроградного Меркурия Источник: Степан Иванов / NGS.RU











Встреча с людьми из прошлого и незаконченные в июле дела могут дать о себе знать. Как сообщила астролог Надежда Денисова, с 17 июля Меркурий окажется в 22-м градусе Льва, где начнется его петля текущего цикла.



— Общая продолжительность петли — с 17 июля по 12 сентября 2024-го. Петля — это тот участок, который Меркурий пройдет повторно из-за ретроградности. Вы можете вспоминать какие-то дела, которые надо доделать или переделать, могут появляться люди из прошлого и так далее. В августе вы будете что-то переделывать и возвращаться к этому, а в первой половине сентября 2024-го должны будете действовать уже с учетом исправлений и повторений, — сообщала астролог в своей группе «Астространицы Надежда Денисова» во «ВКонтакте».



По словам Надежды, Меркурий во Льве хорошо использовать для рекламы и самопиара. По ее словам, можно существенно повысить свою популярность либо продвинуть свои товары или услуги.



— Впрочем, в эти дни есть риск столкнуться с зазнайками и слишком самоуверенными и высокомерными личностями. Могут появляться голословные заявления, споры и желание навязать свое мнение другим, кто-то из знаменитостей может быть замешен в скандалах и так далее, — отметила астролог.



По словам Денисовой, в целом весь июль будет спокойным месяцем. Она отметила, что это всего лишь «затишье перед бурей», которое придет в августе.



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