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Развлечения Джонни Депп закрутил роман с русской красавицей. Смотрите, на кого клюнул звезда Голливуда

Джонни Депп закрутил роман с русской красавицей. Смотрите, на кого клюнул звезда Голливуда

Говорят, они встречаются уже не первый год

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7 комментариев
У себя в соцсетях Джонни Депп не делится подробностями личной жизни, но скрыть роман с девушкой из России ему не удалось

После громкого расставания с Эмбер Херд, за которым следил, кажется, весь мир, в личной жизни Джонни Деппа началась белая полоса. Скандальный развод отправил артиста в «черные списки» некоторых режиссеров, которые не хотели с ним сотрудничать, но он не опускал руки — снимался у тех, кто не боялся с ним работать, гастролировал со своей группой.

В то же время стали поговаривать, что переживать потрясения Джонни Деппу помогает русская девушка. Такие разговоры появились после того, как на фото, которое в 2022 году опубликовал гитарист Джефф Бек, актер засветился рядом с эффектной блондинкой.

Как оказалось, девушку, которая фигурирует на этом фото, сделанном после концерта в Праге, зовут Юлия и она из России. Правда, из какого именно города, неизвестно.

Тогда все говорили, что роман мимолетный и ничего серьезного в этих отношениях нет, но теперь Джонни Депп вновь попал в объектив фотографов с той самой блондинкой.

На снимках пара выглядит счастливой. Юлия идет под руку с Джонни Деппом, а актер, не изменяющий своему стилю рок-звезды, нежно на нее смотрит.

Как сообщает издание Daily Mail, Юлия косметолог, в Чехии у нее есть свой салон красоты. Больше о ней ничего пока неизвестно.

Также неизвестно, как долго длится роман Джонни Деппа с красавицей из России. Звезда не стремится рассказывать о своей личной жизни и редко появляется с избранницей на публике.

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Комментарии
9
Голая правда
13 июля 2024, 17:55
Аааа, хочу в подружки Джонни Деппа! )))
Grape Reflection 🍇
13 июля 2024, 18:05
Лепс одобряет
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