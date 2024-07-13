Джонни Депп закрутил роман с русской красавицей. Смотрите, на кого клюнул звезда Голливуда

У себя в соцсетях Джонни Депп не делится подробностями личной жизни, но скрыть роман с девушкой из России ему не удалось Источник: Johnnydepp / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После громкого расставания с Эмбер Херд, за которым следил, кажется, весь мир, в личной жизни Джонни Деппа началась белая полоса. Скандальный развод отправил артиста в «черные списки» некоторых режиссеров, которые не хотели с ним сотрудничать, но он не опускал руки — снимался у тех, кто не боялся с ним работать, гастролировал со своей группой.

В то же время стали поговаривать, что переживать потрясения Джонни Деппу помогает русская девушка. Такие разговоры появились после того, как на фото, которое в 2022 году опубликовал гитарист Джефф Бек, актер засветился рядом с эффектной блондинкой.

Источник: Jeffbeckofficial / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как оказалось, девушку, которая фигурирует на этом фото, сделанном после концерта в Праге, зовут Юлия и она из России. Правда, из какого именно города, неизвестно.

Тогда все говорили, что роман мимолетный и ничего серьезного в этих отношениях нет, но теперь Джонни Депп вновь попал в объектив фотографов с той самой блондинкой.

Источник: Massive News / youtube.com











На снимках пара выглядит счастливой. Юлия идет под руку с Джонни Деппом, а актер, не изменяющий своему стилю рок-звезды, нежно на нее смотрит.

Источник: Massive News / youtube.com











Как сообщает издание Daily Mail, Юлия косметолог, в Чехии у нее есть свой салон красоты. Больше о ней ничего пока неизвестно.

Источник: Massive News / youtube.com