«Сначала хотел TikTok поснимать»: Давид Манукян — о работе и совместном треке с Киркоровым

О сотрудничестве с поп-артистом Дава рассказал в эфире радио Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Блогер из Новосибирска Дава (настоящее имя Давид Манукян) рассказал о работе с Филиппом Киркоровым. Он сообщил, что писал поп-певцу и предлагал снимать TikTok-ролики.



Об этом сибиряк рассказал в подкасте «Поймать звезду» в эфире радио «Москва FM» 8 июля. Он ответил на вопрос ведущего о вкладе Филиппа Киркорова в его карьеру.



Давид Манукян отметил, что ему не хочется обесценивать совместную работу с Киркоровым, но и свою собственную. По его словам, в тот период у него была сильная аудитория, в том числе среди подростков.



—И тут получился в этом плане симбиоз. Я благодарен за все 100%, и для меня это, естественно, в каком-то медиапространстве многое дало. И я понимаю, что мне не хочется обесценивать свой труд, потому что он бы не стал абы с кем делать (сотрудничество, — прим.ред), — сказал Дава. — Я до этого проделал реально громадный путь. Просто знаешь, когда ты бегаешь, прыгаешь такой, а-ля дурачок, сторис снимаешь, — ты блогер, и все тебя воспринимают как дурачка. Здесь как бы отчасти и моя, наверное, была подача такова.



По словам сибиряка, некоторым людям такая деятельность кажется простой, но все не так легко. Он также добавил, что много где работал, в частности, доставлял незамерзайки — стеклоомывающую жидкость.



— Но я же прошел этот путь, и я сам стучал, сам писал в ту дверь. Я говорил: «Филипп, давайте…», — рассказал Дава. — Я сначала вообще хотел TikTok поснимать. Он говорил: «Да нафиг мне это надо?». И у меня лежал трек уже готовый, и я говорю: «Давайте, вот (песня, — прим.ред)». Он послушал.

Речь идет о песне, которая в будущем стала совместным проектом поп-певца и блогера. Давид Манукян рассказал о том, как презентовал трек артисту — это произошло при личной встрече, на которой присутствовали дети и отец Киркорова.



—Был он, его папа, дети. И вот мы сидим, он говорит: «Ну, показывай, что за трек». А я… ну, как бы, формат. У него папа — оперный певец. Его папа — это кумир моего папы, — сказал Дава. — И я думал: «Господи, что показываю». И он такой: «Пап, послушай». Мне стыдно включать, думаю, ну это же вообще из другого мира. Я сам понимаю, что делаю, но думаю: «Ладно, вариантов нет». И включаю. Не знаю, либо просто Бедрос так хорошо воспитан, либо ему реально понравилось, и он говорит: «Ну, прикольно, классно».

