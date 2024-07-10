Быстрый тест: выберите рисунок, а мы расскажем о ваших психологических травмах

Психологи показали простой тест, который выявляет психотравмы Источник: Полина Авдошина











Психологи регулярно обращают внимание: нарушать размеренную жизнь взрослого могут детские психотравмы, которым многие не придают значения. Порой задвинутое в дальний угол переживание настойчиво мешает жизни. А вы сами подумайте, вокруг и так стрессы, от которых никуда не скрыться. Так еще и что-то таится в глубинах подсознания, готовясь вот-вот выйти наружу. Триггером может стать даже небольшая перепалка на улице или завал на работе.

Эксперты используют в практике тесты с иллюстрациями. По рисунку специалист может обнаружить подавленные в детстве страхи и тревоги пациентов. Предлагаем вам пройти короткий тест наших коллег из издания The Girl, который поможет быстро определить вашу проблему.



Нужно выбрать детский рисунок, который больше всего приглянулся, а мы расскажем, что вас беспокоит больше всего.

ТЕСТ 1 / 1 Выберите рисунок по душе 1

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