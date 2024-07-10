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Развлечения тест Быстрый тест: выберите рисунок, а мы расскажем о ваших психологических травмах

Быстрый тест: выберите рисунок, а мы расскажем о ваших психологических травмах

Разбираемся в бессознательном

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Психологи показали простой тест, который выявляет психотравмы

Психологи регулярно обращают внимание: нарушать размеренную жизнь взрослого могут детские психотравмы, которым многие не придают значения. Порой задвинутое в дальний угол переживание настойчиво мешает жизни. А вы сами подумайте, вокруг и так стрессы, от которых никуда не скрыться. Так еще и что-то таится в глубинах подсознания, готовясь вот-вот выйти наружу. Триггером может стать даже небольшая перепалка на улице или завал на работе.

Эксперты используют в практике тесты с иллюстрациями. По рисунку специалист может обнаружить подавленные в детстве страхи и тревоги пациентов. Предлагаем вам пройти короткий тест наших коллег из издания The Girl, который поможет быстро определить вашу проблему.

Нужно выбрать детский рисунок, который больше всего приглянулся, а мы расскажем, что вас беспокоит больше всего.

ТЕСТ
1 / 1
Выберите рисунок по душе
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  • 2
  • 3
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  • 5
  • 6

Понравился тест? Проходите следующий — по картинке рассказываем, какой вы человек. На первый взгляд, это просто абстракции, но за каждой из них скрывается толкование, которое раскрывает характер выбравшего ее человека.

ПО ТЕМЕ
Тест Психология Травмы Детство Усталость
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