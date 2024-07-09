«Незабываемая ночь»: новосибирская модель Playboy вместе с миллиардером зажгла на концерте Кайли Миноуг

Выступление было в городе Бодрум Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Жена миллиардера и бывшая модель Playboy из Новосибирской области Елена Перминова попала на концерт Кайли Миноуг. Кадрами с выступления известной певицы сибирячка поделилась в личных социальных сетях.



Судя по геолокации в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), сейчас девушка находится на отдыхе в турецком городе Бодрум.



— Эта незабываемая ночь. Это была чистая радость. Спасибо за то, что мы с семьей разделили этот прекрасный момент с вами, — написала красотка в социальных сетях.



Также сибирячка поделилась совместными фото с мужем Александром Лебедевым. Избранник девушки старше ее на 27 лет. Как пишет Super.ru, сибирячка редко публикует кадры с супругом из-за того, что многие осуждают ее и обвиняют в том, что она вышла замуж не по любви, а ради его денег. Елена всегда отрицает эти обвинения в свой адрес.

Муж девушки старше ее на 27 лет Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе популярного тогда Стаса Пьехи.



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