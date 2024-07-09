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Развлечения «Незабываемая ночь»: новосибирская модель Playboy вместе с миллиардером зажгла на концерте Кайли Миноуг

«Незабываемая ночь»: новосибирская модель Playboy вместе с миллиардером зажгла на концерте Кайли Миноуг

Сейчас сибирячка отдыхает в Турции

778
12 комментариев
Выступление было в городе Бодрум

Жена миллиардера и бывшая модель Playboy из Новосибирской области Елена Перминова попала на концерт Кайли Миноуг. Кадрами с выступления известной певицы сибирячка поделилась в личных социальных сетях.

Судя по геолокации в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), сейчас девушка находится на отдыхе в турецком городе Бодрум.

— Эта незабываемая ночь. Это была чистая радость. Спасибо за то, что мы с семьей разделили этот прекрасный момент с вами, — написала красотка в социальных сетях.

Также сибирячка поделилась совместными фото с мужем Александром Лебедевым. Избранник девушки старше ее на 27 лет. Как пишет Super.ru, сибирячка редко публикует кадры с супругом из-за того, что многие осуждают ее и обвиняют в том, что она вышла замуж не по любви, а ради его денег. Елена всегда отрицает эти обвинения в свой адрес.

Муж девушки старше ее на 27 лет

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе популярного тогда Стаса Пьехи.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова опубликовала пикантные фото в «голом» платье. В таком образе девушка отправилась на день рождения подруги.

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Елена Перминова Playboy Турция Новосибирск
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Комментарии
13
266220921
9 июля 2024, 14:42
эскорт реклама!
5050
9 июля 2024, 14:52
Скоро станет миллионером.
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