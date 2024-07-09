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Развлечения тест Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

Только настоящие гении смогут пройти тест без ошибок

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11 комментариев
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Ученые подсчитали, что в голове человека хранится примерно 75 тысяч слов. Вот только пользуемся мы в обычной жизни далеко не всеми — бывает заговоришь с человеком, а он, как Эллочка-людоедка, больше тридцати из себя выдавить не может. Для нашего теста мы нашли десять слов, которые вы точно слышали, но вот значение которых еще придется вспомнить — справитесь, ни разу не подглядывая в Google?

ТЕСТПройден 2085 раз
1 / 10
Представим, что отправили вас в магазин за пюпитром, — что купите?
  • Такую штуку пушистую, чтобы пыль убирать
  • Специальную подставку под ноты
  • Медицинскую трубку, в которую жидкость набирают
  • Пюпитр, как и фунфырик, это небольшая бутылка алкоголя
2 / 10
Фразу «тянуть канитель» слышали многие, но вот что такое канитель знают далеко не все. Что же это?
  • Тонкая металлическая нить
  • Канат, которым связывают корабль и пирс
  • Тянущаяся сладость, похожая на жвачку
  • Резинка для белья
3 / 10
Если человека называют сибаритом, это значит, что он...
  • Очень жадный
  • Хитрый и самовлюбленный
  • Изнежен роскошью
  • Веселый и жизнерадостный
4 / 10
Сможете вспомнить, что значит слово «комильфо»?
  • Прилично
  • Удобно
  • Приятно
  • Стильно
5 / 10
Есть такая настольная игра «Экивоки». А что значит само слово?
  • Это же смешные мишки из «Звездных войн»?
  • Это двусмысленные намеки и увертки
  • Это ужимки и смешки
  • Это обидные шутки
6 / 10
Сможете вспомнить, конгениальный — это какой?
  • Супер-пупер-гениальный
  • Обратное от гениального — очень глупый
  • Совпадающий по духу, очень похожий
  • Чистый и невинный
7 / 10
Если о ком-то говорят, что этот человек — ваш визави, значит, он...
  • Собеседник, оппонент
  • Деловой партнер
  • Любовник
  • Ваша копия
8 / 10
Если ваш знакомый скажет: «Ого, какая шуфлядка!», значит, что он увидел?
  • Стоящую рядом девушку
  • Выдвижной ящик стола
  • Специальный выгнутый ножик
  • Подошву ботинка
9 / 10
Догадаетесь, что значит «атараксия»?
  • Это анорексия наоборот, когда человек слишком толстеет
  • Возбужденное, восторженное состояние
  • Душевное спокойствие
  • Религия жителей Южной Америки
10 / 10
Ну и последнее: что такое пунт?
  • Мера весов
  • Кнут для дрессировки животных
  • Специальный прибор, которым нужно гасить свечи
  • Выемка на дне винного бокала

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Комментарии
11
Ханна Намити
9 июля 2024, 12:39
вы своих корреспондентов учите писать без ошибок!
Гость
9 июля 2024, 12:13
Что значит используют неправильно? Что, все называют шуфлядкой изогнутый ножик?
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