Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

Ученые подсчитали, что в голове человека хранится примерно 75 тысяч слов. Вот только пользуемся мы в обычной жизни далеко не всеми — бывает заговоришь с человеком, а он, как Эллочка-людоедка, больше тридцати из себя выдавить не может. Для нашего теста мы нашли десять слов, которые вы точно слышали, но вот значение которых еще придется вспомнить — справитесь, ни разу не подглядывая в Google?
- Такую штуку пушистую, чтобы пыль убирать
- Специальную подставку под ноты
- Медицинскую трубку, в которую жидкость набирают
- Пюпитр, как и фунфырик, это небольшая бутылка алкоголя
- Тонкая металлическая нить
- Канат, которым связывают корабль и пирс
- Тянущаяся сладость, похожая на жвачку
- Резинка для белья
- Очень жадный
- Хитрый и самовлюбленный
- Изнежен роскошью
- Веселый и жизнерадостный
- Прилично
- Удобно
- Приятно
- Стильно
- Это же смешные мишки из «Звездных войн»?
- Это двусмысленные намеки и увертки
- Это ужимки и смешки
- Это обидные шутки
- Супер-пупер-гениальный
- Обратное от гениального — очень глупый
- Совпадающий по духу, очень похожий
- Чистый и невинный
- Собеседник, оппонент
- Деловой партнер
- Любовник
- Ваша копия
- Стоящую рядом девушку
- Выдвижной ящик стола
- Специальный выгнутый ножик
- Подошву ботинка
- Это анорексия наоборот, когда человек слишком толстеет
- Возбужденное, восторженное состояние
- Душевное спокойствие
- Религия жителей Южной Америки
- Мера весов
- Кнут для дрессировки животных
- Специальный прибор, которым нужно гасить свечи
- Выемка на дне винного бокала