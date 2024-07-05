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Развлечения обзор Угнала у всех на виду: 5 звезд, которые не постеснялись увести чужого мужа

Угнала у всех на виду: 5 звезд, которые не постеснялись увести чужого мужа

Многих из них настиг бумеранг судьбы

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Ради места в золотом лимузине красотки готовы выбросить из него любую пассажирку

Последнее, о чём думает невеста на свадьбе, так это о том, что на горизонте уже маячит разлучница, готовая ради своего счастья разрушить чужую семью. Но застраховать отношения от разрыва не помогает ни кольцо, ни статус звезды. Тем более что и разлучницы бывают звездами — именно о таких сейчас и расскажем.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Фанаты с замиранием сердца смотрели, как красотка рвет с Давой, участвует в романтических шоу и в очередной раз остается ни с чем. А одна история расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым чего стоит! Даже в новых интервью Бузова не перестает вспоминать своего первого мужа. Особенно то, как жестоко он с ней обошелся. Но при этом умалчивает, что и сама хороша, ведь именно Ольга Бузова увела Тарасова из счастливой семьи.

В 2008 году успешный футболист обменялся кольцами с Оксаной Пономаренко. Год спустя у пары родилась дочь Ангелина. Но затем отношения в семье стали ухудшаться. По удивительному совпадению чувства Тарасова к жене охладели в тот самый момент, когда он познакомился с набирающей обороты звездой Ольгой Бузовой.

Ведущая «Дома-2» (16+) сразу вскружила голову спортсмену, когда они встретились в феврале 2011 года в ресторане в компании общих знакомых.

— Мне позвонила подруга и позвала в ресторан, где сидела с друзьями. Я приехала, увидела Диму, и с этого дня мы не расстаемся, — вспоминала Ольга Бузова. — Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи.

Только вот если у Ольги в жизни был только Тарасов, то у футболиста, помимо звездной любовницы, дома сидели жена с дочкой. Но это не остановило его: спортсмен с головой бросился в омут любви, а через несколько месяцев бурного романа пришел домой с заявлением о разводе.

Оксану Пономаренко шокировало такое решение мужа, но бороться за изменника она не стала. А через несколько лет, когда Дмитрий Тарасов также бросил Бузову ради следующей жены, назвала происходящее «кармой телезвезды».

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Когда звезда «Интернов» (16+) решила остепениться и выйти замуж, ее взгляд остановился на успешном комике Гарике Харламове. Но вот незадача: резидент «Камеди Клаба» уже носил кольцо на пальце — он долгие годы любил Юлию Лещенко, с которой встречался пять лет до того, как сделать предложение.

Штамп в паспорте не остановил Кристину Асмус. Актриса принялась ухлестывать за Харламовым, который оказался только рад встретить новую любовь, — на следующий день после знакомства комик тут же написал красавице первое сообщение.

— Переписывались сутками напролет, днем и ночью. Это продолжалось неделю, — рассказывал Харламов. — А потом нам стало тесновато в соцсетях, и мы перешли на общение по телефону.

Разговорами дело не ограничилось, и вскоре звездная пара оказалась в одной постели. После измены Гарик пришел к жене и заявил, что браку конец — мол, вместо возлюбленной Юлия стала ему как сестра. Но уже на следующий день Харламов дал заднюю и принялся оправдываться — в итоге супруги продолжили жить вместе и даже пытались завести детей. Но Юлия уже тогда поняла, что случилось.

— Сейчас я понимаю: Гарик всё еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус! — вспоминала Юлия. — Лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза… Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус.

Еще несколько месяцев Харламов пытался изображать из себя порядочного семьянина, но затем не выдержал, и супруги разъехались. И пока Лещенко надеялась, что Гарик одумается, тот уже вовсю обустраивал новое семейное гнездышко с Кристиной Асмус.

Но счастье продлилось недолго — спустя шесть лет брак начал трещать по швам: влюбленные перестали носить обручальные кольца, а Асмус снялась обнаженная в фильме «Текст» (18+), после чего над Харламовым в Сети стали подшучивать и называть его куколдом.

Куколд — мужчина, которому нравится наблюдать, как его супруга изменяет ему с другим.

Вскоре звездная пара призналась, что давно почувствовала холод в отношениях. Мол, чувства прошли, и оказалось, что они совсем разные люди. В 2020 году они окончательно расстались.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

На звездную пару Юлии Снигирь и Евгения Цыганова недавно все смотрели с экранов кинотеатров — парочка сыграла Мастера и Маргариту в одноименном фильме.

Однако история их любви похлеще любого романа. Задолго до Снигирь Евгений Цыганов познакомился с Ириной Леоновой на съемках сериала «Дети Арбата» (12+). Дама оказалась замужняя, но артист смог увести красавицу и прожить с ней пятнадцать лет.

За это время Ирина подарила мужу семерых детей, а о звездной паре знали все фанаты артиста. О чём никто не подозревал, так это о том, что, пока Ирина Леонова носила под сердцем младшего ребенка артиста, тот уже вовсю ухлестывал за Юлией Снигирь.

Измена вскрылась, когда Цыганов восьмой раз стал отцом: вот только младшего сына родила любовница артиста, к которой он и сбежал от Ирины Леоновой.

— Он меня подвел. Имея семерых детей, заводить на стороне еще одного — абсолютная безответственность, — заявила после этого Ирина Леонова.

Как оказалось, переехал Цыганов недалеко, и всем детям продолжал уделять внимание. Но фанатов такой расклад дел не устроил — в соцсетях началась травля новой избранницы артиста. Комментарии под постами Юлии Снигирь утопали в бесконечных оскорблениях, рассказывала позже актриса в интервью.

— У нас в стране огромное количество матерей-одиночек, воспитывающих детей на 10 тысяч рублей в месяц. Мне страшно жалко людей, которые так живут. И я понимаю женщину, которая мне в соцсети пишет: «Сдохни, сволочь, тварь. Ты разбила семью». Для нее это болезненная точка. Она либо боится потерять семью, либо ее уже нет, — рассуждала Юлия Снигирь. — Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому.

Пара выдержала все испытания, до сих пор живет вместе и периодически появляется на экранах. А вот с детьми Евгений Цыганов, по всей видимости, притормозил, и после восьмого ребенка влюбленные решили пожить для себя.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Обворожительная блондинка из «ВИА Гры» в девяностых оказывала на мужчин такой же эффект, как и название группы. Красотка могла поманить и окольцевать любого, но ее выбор пал на продюсера Константина Меладзе, который к тому времени был женат на Яне Сумм и ждал от нее ребенка.

— В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость, — признавалась экс-супруга Меладзе. — Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее.

Узнав об измене мужа, Яна Сумм не сдержалась и позвонила Вере Брежневой — ей нужно было разузнать, что происходит в семье. Но артистка обманула беременную женщину — заявила, что у нее с Меладзе отношения как «у отца с дочерью».

Тогда Яне Сумм удалось спасти свой брак: Константин Меладзе после интрижки на стороне вернулся в семью, а Вера Брежнева несколько раз выходила замуж и разводилась. Но всё это время связь певицы и продюсера не давала покоя влюбленным.

В 2013 году жена Меладзе подала на развод. Продюсер попытался спасти брак, но Яна Сумм не хотела ничего слышать.

— Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я.

Впрочем, Константин Меладзе недолго пробыл холостяком. Спустя несколько лет он отправился в Италию вместе со своей давней возлюбленной Верой Брежневой. Там в кругу самых близких людей пара сыграла свадьбу.

Но семейная жизнь оказалась отнюдь не безоблачной. По слухам, Меладзе искал сексуальное вдохновение всё там же — в группе «ВИА Гра», состав которой сменился на красоток помоложе и горячее.

Одни утверждают, что продюсер провел ночь с солисткой Софьей Тарасовой, другие — что его фавориткой стала Эрика Герцег, которую Брежнева после интрижки потребовала выгнать из группы. Правда это или нет — неизвестно, но после громких скандалов супруги всё-таки разбежались.

— В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать, — заявила Вера Брежнева после развода. — С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулине Андреевой удалось то, что не смогли сделать многие другие фанатки Федора Бондарчука — разрушить его 25-летний брак и занять место законной жены режиссера. А ведь когда он встретил свою первую любовь Светлану Рудскую в 1986 году, звездная красотка из «Метода» (18+) еще даже на свет не появлялась.

За долгие 25 лет отношений режиссера то и дело подозревали в интрижках. Брак Бондарчука едва не развалился после романа с певицей Ликой Стар — несколько лет он то и дело обещал возлюбленной бросить семью и посвятить всю жизнь артистке.

— Каждый раз он обещал: «Еду за чемоданами. Вечером жди!» Уезжал к жене прощаться и пропадал. Появлялся — и снова клятвы: «Всё, сумки упаковал», — вспоминала Лика Стар. — И так «кормил» меня обещаниями долго. Я ведь не сразу поняла, что Федя — сказочник.

Тогда супруга Бондарчука смогла сохранить брак. Не разрушили отношения и слухи о том, что режиссер воспылал любовью к актрисе «Сталинграда» Янине Студилиной.

Но Паулина Андреева смогла окончательно разрушить брак режиссера. О том, как звезде «Метода» удалось вырвать Бондарчука из 25-летнего брака, рассказывал общий знакомый звезд.

— Паулина не из тех девушек, которые будут довольствоваться малым. Бондарчук подарил ей бриллиантовый гарнитур — хорошо. Она переехала жить к нему в одну из его квартир — хорошо. На ее месте мечтала бы оказаться любая молодая актриса. Но Паулина из тех дам, которые четко дают понять: на меньшее я не согласна, — рассказывал общий знакомый звезд. — Ее не устраивает положение любовницы, она хочет от Бондарчука максимума. И статус законной жены в том числе. Говорят, что именно она подтолкнула режиссера к кардинальным переменам.

Не желая потерять новую любовь, Бондарчук пошел на развод. И с тех пор пара счастлива в браке.

ПО ТЕМЕ
Кристина Асмус Юлия Снигирь Вера Брежнева Паулина Андреева Ольга Бузова Отношения Любовь Страсть Расставание Брак Измены
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Комментарии
6
Фродо Бэггинс
5 июля 2024, 16:10
т.е смотри какая картина муж+жена любовница вытягивает мужчину из семьи и он начинает изменять жене с ней. супер. неужели она думает что если он изменял жене с ней, то потом, он не будет ей изменять с новой любвницей??
Гость
5 июля 2024, 16:08
И вновь излюбленные НГС-иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, б0льшая часть здешней писанины - это смакование специально подобранного негатива, криминала, бульварщины и разной дешёвки 👎🤮
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