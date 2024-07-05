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Развлечения мнение Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога

Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога

Желательно приготовить что-то вкусное

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3 комментария
Новолуние состоится в 05:57 по новосибирскому времени

6 июля в 01:57 по московскому времени состоится новолуние в знаке Рака. Считается, что этот день благоприятен для начала новых дел. Советы на эту дату подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте подробности в ее авторской колонке.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Знак Рака открывает новый лунный месяц. Рак — это водный знак, который символически управляет домом, семьей, домашней атмосферой и традициями. А новолуние помогает начать новые циклы по тому знаку, в котором находится Луна.

Что можно сделать в это новолуние:

  • мини-ремонт, починить что-то в своем доме;

  • украсить дом, купить новые аксессуары (подушки, посуду, коврики), сделать жилье уютнее;

  • поучаствовать в кулинарном мастер-классе, научиться готовить что-то новое, особенно хороша выпечка в это новолуние;

  • приготовить вкусный ужин и пригласить в гости родственников в целом, хорошо на это новолуние завести новую семейную традицию;

  • начать вести родословную семьи, пообщаться с пожилыми родственниками, посмотреть фотоальбом со старыми фото;

  • помочь своим родственникам: сделать для них что-то полезное, например, по дому;

  • помочь приюту для животных, а, возможно, взять бездомного животного домой;

  • поработать на даче или посадить домашнее растение, микрозелень;

  • погрузиться в психологию: посмотреть фильмы, которые трогают за душу, почитать психологические книги;

  • завести новую полезную привычку, например, связанную с питанием.

Используйте новолуние в знаке Рака по назначению, чтобы открыть двери новому в своей жизни.

Ранее астролог Ольга Якубовская составила гороскоп для всех знаков Зодиака на июль. Некоторых ждут серьезные перемены в жизни, а кому-то захочется уединения.

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Новолуние Астрология Астролог Знаки зодиака
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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
5 июля 2024, 09:07
Совет астрологу: хватит заниматься бредом, устройся на завод.
Гость
5 июля 2024, 09:24
а в этой палате наоборот сквозняк
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