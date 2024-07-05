Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога

Екатерина Евстафьева Журналист

Новолуние состоится в 05:57 по новосибирскому времени Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











6 июля в 01:57 по московскому времени состоится новолуние в знаке Рака. Считается, что этот день благоприятен для начала новых дел. Советы на эту дату подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте подробности в ее авторской колонке.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.



Знак Рака открывает новый лунный месяц. Рак — это водный знак, который символически управляет домом, семьей, домашней атмосферой и традициями. А новолуние помогает начать новые циклы по тому знаку, в котором находится Луна.



Что можно сделать в это новолуние:



мини-ремонт, починить что-то в своем доме;



украсить дом, купить новые аксессуары (подушки, посуду, коврики), сделать жилье уютнее;



поучаствовать в кулинарном мастер-классе, научиться готовить что-то новое, особенно хороша выпечка в это новолуние;



приготовить вкусный ужин и пригласить в гости родственников в целом, хорошо на это новолуние завести новую семейную традицию;



начать вести родословную семьи, пообщаться с пожилыми родственниками, посмотреть фотоальбом со старыми фото;



помочь своим родственникам: сделать для них что-то полезное, например, по дому;



помочь приюту для животных, а, возможно, взять бездомного животного домой;



поработать на даче или посадить домашнее растение, микрозелень;



погрузиться в психологию: посмотреть фильмы, которые трогают за душу, почитать психологические книги;



завести новую полезную привычку, например, связанную с питанием.



Используйте новолуние в знаке Рака по назначению, чтобы открыть двери новому в своей жизни.



Ранее астролог Ольга Якубовская составила гороскоп для всех знаков Зодиака на июль. Некоторых ждут серьезные перемены в жизни, а кому-то захочется уединения.