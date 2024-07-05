Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога

6 июля в 01:57 по московскому времени состоится новолуние в знаке Рака. Считается, что этот день благоприятен для начала новых дел. Советы на эту дату подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте подробности в ее авторской колонке.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
Знак Рака открывает новый лунный месяц. Рак — это водный знак, который символически управляет домом, семьей, домашней атмосферой и традициями. А новолуние помогает начать новые циклы по тому знаку, в котором находится Луна.
Что можно сделать в это новолуние:
мини-ремонт, починить что-то в своем доме;
украсить дом, купить новые аксессуары (подушки, посуду, коврики), сделать жилье уютнее;
поучаствовать в кулинарном мастер-классе, научиться готовить что-то новое, особенно хороша выпечка в это новолуние;
приготовить вкусный ужин и пригласить в гости родственников в целом, хорошо на это новолуние завести новую семейную традицию;
начать вести родословную семьи, пообщаться с пожилыми родственниками, посмотреть фотоальбом со старыми фото;
помочь своим родственникам: сделать для них что-то полезное, например, по дому;
помочь приюту для животных, а, возможно, взять бездомного животного домой;
поработать на даче или посадить домашнее растение, микрозелень;
погрузиться в психологию: посмотреть фильмы, которые трогают за душу, почитать психологические книги;
завести новую полезную привычку, например, связанную с питанием.
Используйте новолуние в знаке Рака по назначению, чтобы открыть двери новому в своей жизни.
Ранее астролог Ольга Якубовская составила гороскоп для всех знаков Зодиака на июль. Некоторых ждут серьезные перемены в жизни, а кому-то захочется уединения.
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