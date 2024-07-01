Астропрогноз на июль от Василисы Володиной: кого ждут большие деньги, а кого — любовь

Сверьте свои грандиозные планы с астропрогнозом, чтобы точно всё удалось Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Июль для всех знаков зодиака выдастся эмоциональным и действенным. Астролог Василиса Волдина говорит, что в этом месяце у каждого найдется время и для нежности, и для активности. Причем всему свое время. Если первые 10 дней июля окажутся лучшими за всё лето с точки зрения эмоционального комфорта, покоя и ощущения уверенности в себе, то начиная с 20 июля настанет время для проявления эмоций и нежности, общения с близкими людьми и отдыха. Но это общие рекомендации и характеристики, а теперь остановимся на каждом знаке подробнее.



Овен

Июль будет для вас уютным и размеренным месяцем, когда можно хорошенько перезагрузиться перед будущим рабочим сезоном, укатить в отпуск с семьей и близкими, поухаживать за собой.

— Вообще, постарайтесь, пожалуйста, выбирать безлюдные места, сокращайте количество общения в начале месяца, постарайтесь по-настоящему полностью перезагрузиться, — советует Василиса Володина. — Спокойный отдых, где мало людей или присутствуют в вашем поле зрения только свои. А еще, как я уже сказала, собой бы хорошо заниматься в физическом плане: спа-процедуры, массаж, расслабление, любой уход за собой, потому что воздействие на тело сейчас вам поможет как-то пересобрать себя заново для того, чтобы потом, когда это будет необходимо, снова броситься в бой.

С 11 по 18 июля у Овнов будет очень активный период, когда захочется куда-то сорваться, убежать, начать что-то делать. Но здесь надо быть осторожными, особенно если речь заходит о финансовых проектах — тут лучше без резкиз движений.

— Начиная с 21 июля, жизнь снова ускоряется, снова хочется броситься за всеми целями сразу. Овны обычно выбирают цель одну, но тут нужно будет бежать сразу в нескольких направлениях, — говорит астролог. — Это хорошее время приводить в порядок контакты, встретиться после периода затишья со всеми, с кем это необходимо, ответить на кучу писем, разобрать ворох деловых документов. А еще это неплохое время для коротенькой поездки. Вообще любые коммуникации, поездки, перемещения с 21 июля до конца месяца будут идти хорошо.

Телец

Пару больших, значительных проектов вы в этом году уже реализовали, и в начале июля пришло время подумать о себе и сделать что-то для себя.



— Время с 11 по 12 июля — это хороший момент для общения с друзьями, в основном старшего возраста, для старта какого-то сообщества, для участия в созидательных проектах, от которых вы не ждете прямой финансовой отдачи, — говорит астролог. — Хочется улучшить мир. Объединяйте усилия, не действуйте в одиночку. С друзьями в это время можно переделать больше, чем если бы вы делали это один.

А еще июль (особенно его начало) для Тельцов — хорошее время для активных спортивных занятий. Так что, если вы собрались в отпуск, идеально, чтобы он был активным: трекинг, поездка в горы, велопрогулки, путешествия по воде. Кроме того, Тельцам в июле будет полезно заняться благотворительной деятельностью.

— Дни после 12 июля и до самого конца месяца лучше подходят для семейных бытовых дел, а вот в самые последние денечки, с 20 по 25 июля, можно неплохо заработать, не выходя из дома, — говорит Володина. — Например, совершить сделку по продаже недвижимости или каким-то другим способом удаленно подзаработать.

Близнецы

Первую неделю голова Близнецов будет вся в мыслях о работе. Даже если вы в отпуске и уехали далеко и надолго. Всё равно будете мысленно постоянно возвращаться к рабочим темам. Именно в это время у вас может быть ощущение, что вам чего-то фундаментально не хватает для того, чтобы продвинуться и преуспеть. На решение этой сложной проблемы вас на второй неделе июля выведет ваше умение общаться и находить новые возможности. При этом в июле Близнецам нужно постараться закончить все дела. Потому что август для вас выдастся непростым: в последний летний месяц у всех без исключения дела будут двигаться с задержкой у всех, а у вас особенно.



— С 18 по 29 июля — травмоопасный период. Есть риск стать жертвой обмана и сплетен, — предупреждает астролог. — А еще, пожалуйста, в это время не покупайтесь на желание сделать что-то очень быстро. Например, на методику, которая обещает вам, что вы быстро обогатитесь, похудеете, освоите иностранный язык.



Рак

Для Раков июль будет очень приятным. Прежде всего, захочется побаловать себя после праведных трудов и потратить честно заработанные на себя и близких людей.



— Порадовать себя покупками, отдохнуть, получить от жизни всё, обустройство дома, какие-то новинки гардероба — в общем, тратьте на себя то, что заработали, — говорит Василиса Володина. — Надо сказать, что желание зарабатывать еще больше тоже будет возрастать. Вообще, июль у Раков хорошее время и для того, чтобы отдохнуть, и для того, чтобы ударно поработать.



В июле Раки будут особенно заряжены внутренней энергией, будут с радостью транслировать ее окружающим. Ощущение подъема и удовольствия от жизни тоже прилагается.



— У одиноких Раков в далеких поездках есть возможность встретить свою вторую половину или просто завести интересное знакомство, которое станет достаточно важным, — говорит астролог. — Новых знакомств станет больше, а уж кого пускать в свой внутренний мир, решать вам и только вам.



Лев

Первая половина июля подарит Львам возможность залечить душевные раны, отдохнуть, провести время в уединении и с пользой.



— Причем в этом самом уединении можно будет как поработать, так и сделать что-то действительно приятное и полезное для себя. Например, устроить марафон по просмотру лучших киноновинок или свою собственную планку рекорда, что-то вроде «две книги в неделю» поставить и реализовать, — говорит Василиса Володина.



Кроме того, характерная особенность июля для Львов заключается в том, что вы станете удивительно чувствительны. С одной стороны, вы переживаете о том, что произошло не так давно, с другой стороны, становитесь более чувствительны к болям, нуждам, к настроению, к мыслям других людей — как отдельных персон, так и всего мира в целом.



— Оказавшись рядом с человеческой болью, вы не будете равнодушны, — уверена астролог. — Обычно Лев — человек, который за всё готов ярко платить, который достаточно щедр, но июль требует от вас умения сострадать, сочувствовать, сопереживать. Гораздо больше, чем просто тратить деньги на этих вот страдающих окружающих.



Дева

Для Дев июль начнется с нарастающего финансового беспокойства. Тема денег будет объектом ваших тревог и беспокойств до конца 2024 года.



— Всё потому, что Черная луна именно сейчас, прямо в эти дни, перемещается в Весы — финансовую зону для вашего знака. И вам сплошь и рядом начнут встречаться очень сомнительные предложения финансового плана. Когда, например, предлагают нечестно заработать или воспользоваться чьей-то слабостью, — перечисляет астролог. — Сплошь и рядом будут попадаться моменты, когда тебе пообещали легкую наживу и обвели вокруг пальца. Или сам взял на себя финансовые обязательства, которые не способен выполнять. Набрал кредитов и понимаешь, что сам запутался.



Василиса Володина рекомендует максимально критично относиться к любым предложениям легкого заработка. Астролог предупреждает: чем более сомнительными будут предложения, тем меньше вероятность, что вы в них хотя бы что-то выиграете.



— Ну а начиная с 20-го числа все как будто сговорились учить вас жизни. Это вас-то, известного зануду и ментора, — говорит Володина. — Ближе к концу месяца может сложиться ситуация, похожая на вынужденную изоляцию, когда вас вообще никто не понимает. Или вы должны поехать в командировку в коллектив, где никого не знаете и себя дискомфортно чувствуете. Самый лучший вариант на последние дни месяца — запланировать личный отпуск. Так и уединение будет, ну и незнакомые места тоже сможете посмотреть, но уже с меньшим стрессом для себя.



Весы

Вокруг Весов в июле наконец-то будет относительный порядок.



— Всё срочное вы уже переделали, всё несрочное на работе делегировали, руководство довольно, вы по праву занимаете свою позицию, если мы говорим о профессии, — рассказывает астролог. — В домашних делах будет то же самое ощущение того, что всё идет правильно, всё идет по плану.



Начиная с 11 июля Весам всё чаще начнут приходить в голову амбициозные планы. Но астролог советует не делать резких движений — в ближайшее время все начинания Весам будут даваться не очень просто.



— Еще, дорогие Весы, примета ближайшего времени — это тревоги по поводу собственной внешности. Давайте, пожалуйста, не сходить с ума и именно сейчас не предпринимать никаких активных действий, потому что уже через несколько недель ваше настроение может измениться, — советует Володина.



Третья декада месяца — время шумных компаний, развлечений, творческих авантюр, приятных странствий. Вы будете ярким оратором, который зажигает всех вокруг себя, друзей и соратников, увлекает интересными приключениями, предложениями, дискуссиями или вдохновляет на благие дела.



Скорпион

К Скорпионам в самом начале июля придет ощущение уверенности и определенности в каком-то партнерстве. Почувствуется, что союз окреп, что вы теперь можете положиться на партнера.



— Ваш управитель Марс в соединении с Ураном — в седьмом символическом доме отношений. Надо сказать, что это соединение очень двойственное, и ощущение надежности и прочности может быть тоже достаточно шатким. Всё выяснится несколько позднее, в самой в середине месяца. Соединение Марса с Ураном может дать неустойчивого партнера, и союз не будет представлять ценности. Но если вы объединились ради какого-то прекрасного дела, будет та самая искра, которая позволит идти к этому делу. Это я про деловые партнерства.



В последней декаде месяца Скорпионы будут разрываться между желанием активно поработать и чего-то достичь и ситуацией дома. Домашние дела как будто будут мешать вам реализовать задуманное. Возможно, появится мысль даже освободиться от семьи, чтобы вас не связывали по рукам и ногам. Такая возможность у вас будет, но это совсем не значит, что вы уйдете их семьи.



— Либо партнер протянет руку помощи, это может быть и любимый муж, который берет детей на себя и дает вам возможность работать полный день. Это может быть и деловой партнер, который на время прикрывает вам тылы, встречаясь с контрагентами вместо вас, — объясняет астролог. — И интересная ситуация конца июля в том, что есть возможность найти деньги на какие-то свои дела буквально на ровном месте, из ничего, из воздуха.



Стрелец

Для Стрельцов июль обойдется без сюрпризов. Середина лета — приятное, спокойное и предсказуемое время.



— Это замечательное время для отпуска. Хорошо как за рубеж полететь, так и исследовать какие-то дальние уголки нашей страны, особенно уединенные, чувствовать родство душ с близким человеком, — говорит Василиса Володина. — В середине месяца вокруг вас будут какие-то нездоровые напряжения среди коллег, тех людей, которые вас окружают. У многих по поводу и без начинают сдавать нервишки. А вы, к счастью, именно сейчас можете стойко и спокойно смотреть на это всё как из летающей тарелки, немножко отстраненно, особенно если будете в отпуске.



В то же время в июле у Скорпионов разгорятся страсти в кругу единомышленников. Вы окажетесь удивительно подвержены влиянию своего окружения: идеологическому, религиозному, научному.



— Главное — не оказаться примкнувшим к кружку на работе, который перемывает кости кому-то из коллег и устраивает такой конгломерат людей, которые осуждают всех других, — советует астролог. — В общем, попадая под чужое влияние, осознавайте, что это влияние должно вести вас в правильном направлении.



Козерог

Для Козерогов июль будет временем активного общения, переписок, знакомств, контактов, но в отличие от предыдущих периодов, когда их тоже было достаточно, пришло время увеличивать прочность связей, а не только их количество.



— Если вы чему-то недавно учились, настал тот самый момент, когда вы эти знания, эту информацию сможете применить, — говорит астролог. — Это очень хороший месяц для всех, кто консультирует, преподает или каким-то другим образом распространяет информацию.



Свободных Козерогов в июле ждут парадоксальные изменения в личной жизни, возможные знакомства, которых вы не ожидали, удивительные свидания с необычными людьми. А возможно, люди, которых вы считали друзьями, могут внезапно оказаться в категории возлюбленных.



— Родителей ждут очередные сюрпризы от детей. У Козерогов это вообще тема этого года. Поведение детей становится совсем непредсказуемым, дети чудят. Выход только один: чудить вместе. Позволить ребенку перекрасить волосы в тот цвет, который он хочет, вместе развлекаться, тоже надеть драные джинсы и позволить себе сходить на концерт молодежной группы хотя бы в этом месяце, — советует Володина. — Постарайтесь стать своему ребенку ближе.



Водолей

Водолеи в середине лета смогут решить вопросы здоровья, упорядочить свой день, лучше понимать, как и на что вы тратите свое время. В начале июля вы почувствуете большую стабильность, даже некоторые финансовые вопросы решатся сами собой.



— Даты с 10 по 20 июля непредсказуемы в связи с домом, семьей, вопросами недвижимости, партнерскими отношениями, — предостерегает Володина. — Ожидайте, что всё пойдет не по плану, не так, как вы себе предполагали. Всё будет требовать больше времени, какая-то суета, хаос, несвязанные между собой действия. Постарайтесь не активничать вне плана в это время. То есть, если что-то запланировано, реализуйте, но понимайте, что это займет больше времени, чем вы ожидали. Если вдруг хочется рвануться и сделать что-то не так, как вы это задумывали, то стоит воздержаться и не ходить новыми, нехожеными тропами.



В последние недели месяца у Водолеев будет возможность влюбиться и зажигательно выступить на публике. Но будут появляться и странные мысли.



— Может, например, внезапно начать будоражить мысль съездить в какую-то экзотическую страну, в которой вы вообще никогда не были, и мало кто знает, где она на карте расположена, но вам может страшно хотеться, — объясняет астролог. — Или внезапно может появиться мысль о том, что вам нужно эмигрировать, переезжать. Или появится мысль о том, чтобы получить 15-е высшее образование, вдруг пригодится. На самом деле просто вы уже долго живете в состоянии неопределенности и ваши внутренние энергии разбушевались. Держитесь и не поддавайтесь этим внутренним ощущениям.



Рыбы

Июль у рыб будет не очень-то богат на события. Всё самое важное произошло весной, а сейчас идет обычная рутинная жизнь. Но от этого она не становится скучной или неприятной — вы просто наконец-то живете спокойно.



— У вас постоянно появляются идеи, можно сказать, что вы целые миры творите из себя. Творите, действуйте, просто живете по плану, — советует астролог. — Также июль — это хорошее время для того, чтобы общаться с детьми. Если речь идет про малышей, то самое время их развивать, проводить вместе время в играх. Каникулы у школьников используйте для того, чтобы тепло, задушевно общаться с детьми и посвятить им действительно много времени. Если ребенок уже вырос, то общение с ним от этого не становится менее глубоким и значимым для вас.



Вторую половину месяца Рыбам захочется посвятить тому, чтобы улучшить то, что работает не так. Отремонтировать то, что сломалось символически. Например, немного поправить здоровье, заняться внешностью. Но от кардинальных перемен астролог предостерегает — не стремитесь изменить себя.

