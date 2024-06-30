«В чем сила, брат?» Что стало с актерами легендарного фильма Алексея Балабанова

Пока одни актеры «Брата» взлетели до небес, другие решили скрыться от света софитов Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Впервые зрители увидели «Брата» (18+) 27 лет назад — и до сих пор многие называют его одним из самых любимых фильмов. Фразы героев разлетелись на цитаты, а песни, звучавшие в картине, до сих пор стоят на повторе у миллионов фанатов. «Брат» также запомнился очень колоритными и живыми персонажами — рассказываем, как сложилась карьера артистов из легендарного фильма и чем они занимаются сейчас.

Источник: Городские порталы

Виктор Сухоруков — киллер Татарин

Для Виктора Сухорукова Алексей Балабанов стал билетом в новую жизнь. До него режиссеры неохотно брали начинающего артиста в свои фильмы. Актеру доверяли лишь малозаметные роли, а после даже не писали его имя в титрах.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











Единственной серьезной работой до встречи с режиссером «Брата» у начинающего Сухорукова стала главная роль в малозаметной комедии «Бакенбарды» (6+) о сообществе пушкинистов, решивших спасти Россию. Однако именно после нее Алексей Балабанов заметил Сухорукова и предложил ему поработать вместе.

Источник: кадр из фильма «Бакенбарды», «Ленфильм» (реж. Юрий Мамин, 1990)











Так артист оказался в дебютном фильме Балабанова «Счастливые дни» (16+). Актер и режиссер отлично сработались, и затем Сухоруков регулярно появлялся в фильмах режиссера. В том числе и в «Брате» — его роль киллера Татарина стала одной из самых запоминающихся в картине.



Сыграв харизматичного бандита, Сухоруков обеспечил себе сытое будущее: после премьеры предложения о съемках посыпались одно за другим, и актер с головой окунулся в съемки.

Источник: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», «РТР» (реж. Александр Рогожкин, 1995)











Не забывал артист и про Балабанова — вместе они поработали над фильмами «Про уродов и людей» (18+), «Брат-2» (18+), «Жмурки» (18+). Сухоруков также упрашивал режиссера взяться за третью часть «Брата» — он уверял его, что даже без Сергея Бодрова можно снять продолжение.



— Я пришел к Алексею домой с идеями, зарисовками, с этюдами нового фильма. Я настолько хотел заставить его сделать «Брата-3», что даже говорил: «Если я тебе надоел, вызываю раздражение, убери меня из фильма. Без меня, но сделай», — убеждал режиссера Сухоруков.

Источник: кадр из фильма «Жмурки», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 2005)











Но Балабанов отказался — объяснил другу, что не может снимать новую часть, так как больше не понимает времени, в котором живет.



Но и без «Брата 3» Виктору Сухорукову работы хватало — не было и года, чтобы народный артист России не появился на экранах в новом фильме или сериале. Но за грандиозный успех ему пришлось расплатиться личной жизнью.

Источник: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», «Good Story Media» (реж. Антон Федоров, 2023)











— Между актерством или женитьбой я выбрал бы первое. Так случилось, — признавался Сухоруков в интервью.

Я ни разу не был женат, хотя я не голубой, не импотент и не контуженый. Виктор Сухоруков

— Конечно, я дерево посадил. Может, где-то бегает и мой пацанчик с моими глазами. Может, и не один. Но в гражданском, общественном понимании, в нормальном понимании «как у людей» — не случилось, — признался актер.



Сейчас Сухорукову 72 года, и он по-прежнему снимается в фильмах и сериалах, но значительно реже. Много времени актер проводит на своей даче — соседи отзываются о нем как об очень простом и приятном человеке, любящем тишину и природу.

Источник: кадр из сериала «Последний Богатырь. Наследие», «ИРИ» (реж. Антон Маслов, 2024)











Светлана Письмиченко — Света, водительница трамвая

Со Светланой Письмиченко, сыгравшей в «Брате» водительницу грузового трамвая, Балабанов познакомился задолго до сьемок культовой картины. Начинающую актрису режиссер позвал в фильм «Замок» (12+). Возможно, Балабанов разглядел ее талант в фильме «Бакенбарды» — где также заметил Сухорукова.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











Актриса и режиссер отлично сработались, поэтому Балабанов тут же позвал девушку в свой следующий фильм, «Брат». Но еще до начала съемок девушка сыграла ключевую роль в работе над сценарием фильма, пускай и ненамеренно.



Однажды Балабанов столкнулся со Светланой, гулявшей вместе с сыном. Режиссер поинтересовался, как зовут мальчика, и тот бойко выпалил — Данила. Тогда он подметил, что имя действительно красивое, — и уже через пару дней в сценарии появился Данила Багров.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











После «Брата» карьера в большом кино у Светланы Письмиченко не задалась — девушка играла во множестве фильмов и сериалов: «Улицы разбитых фонарей» (16+), «Убойная сила» (12+), «Яр» (18+)… Но всё это были хоть и колоритные, но второстепенные роли.



В 2008 году Светлана вновь попала под объектив Балабанова — на этот раз она сыграла в фильме «Морфий» (18+) по мотивам рассказов Булгакова. Актриса признавалась, что съемки дались ей тяжело: многие эпизоды снимались на морозе, а во время сцены, в которой Письмиченко пришлось обнаженной мыться в корыте, не нашлось горячей воды — пришлось нагревать ее кипятильником.

Светлана Письмиченко на кадре справа Источник: кадр из фильма «Морфий», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 2008)











Впрочем, актриса не сильно расстроена тем, что не стала звездой кино. Экранам Светлана предпочла сцену, и более тридцати лет проработала в Театра Ленсовета.



Но главной «народной» ролью Светланы Письмиченко стала Нюша в «Смешариках» (0+). Именно она озвучивает героиню в знаменитом мультике. А еще Светлана подарила голос Пчеленку в «Лунтике» (0+), так что, если вы услышали знакомый голос, смотря мультики с ребенком, знайте — за этими героями скрывается та самая Света из «Брата».

Источник: кадр из сериала «Смешарики», «Мастер-фильм» (реж. Денис Чернов, 2004)











Мария Жукова — тусовщица Кэт

Мария Жукова с детства мечтала стать кинозвездой: еще в детстве, живя в небольшой якутской деревне, она начала играть в местном Театре юного зрителя.



После первого опыта на сцене девушка поняла, что хочет поступать в театральный ВУЗ. Со второй попытки Марии удалось попасть в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 18 лет девушка начала свои первые шаги в кино — дебютом актрисы стала небольшая роль в фильме «Пьющие кровь» (12+).

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











После пары небольших ролей Марию Жукову заметил Балабанов — режиссер познакомился с девушкой и после проб сразу же утвердил на роль тусовщицы Кэт. Режиссера не смутило даже то, что Мария в жизни — полная противоположность своей героини.



— Я не была близка к той субкультуре, в которой варилась Кэт. И вообще, я не питерская... Но я же актриса, нас учили искусству перевоплощения, — вспоминала Мария Жукова. — Правда, перевоплощалась я практически самостоятельно — по крайней мере, внешне. Из всей одежды мне выдали на «Ленфильме» только знаменитую косуху. В большинстве сцен я одевала себя сама. Сама делала прически, макияж.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











Казалось бы, после «Брата» девушку ожидал успех — помимо всенародной любви, ее также удостоили гран-при на фестивале «Кинотавр». Но Мария пошла по другому пути и выбрала семью.



Во время съемок «Брата» Мария Жукова уже ждала первенца. Закончив работу над фильмом, девушка уехала в Москву к своему мужу и сменила фамилию на Милютину. Когда у пары родился сын, Мария полностью посвятила себя материнству.



Долгое время актриса не появлялась на экранах — после «Брата» она засветилась лишь в клипе Nautilus Pompilius и в эпизодической роли в «Светских хрониках» (0+).



С 2007 года Мария Милютина иногда заглядывает на экраны, но, как сама признаётся, снимается в основном, когда позовут. Например, в сериал «Троцкий» (18+) женщину пригласил знакомый.



— Звонок. «Ты в Питере?» — «Да». А приходи завтра, если сможешь, — вспоминает Мария. — Не знаю, была ли роль секретарши Троцкого в сценарии или она придумалась спонтанно.

Источник: кадр из сериала «Троцкий», «Первый канал» (реж. Александр Котт, 2017)











Экс-актриса ничуть не жалеет об упущенной славе. Вместо красных дорожек она выбрала тихую жизнь — занимается организацией праздников и издает журнал DE I / DESILLUSIONIST.



Юрий Кузнецов — немец Гофман

В отличие от предыдущих героев, Юрий Кузнецов попал на съемки «Брата» уже знаменитым. Еще до знакомства с Балабановым актер отметился в таких картинах, как «Мой друг Иван Лапшин» (12+), «Собачье сердце» (12+), «Гений» (12+) и многие другие.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











В «Брате» Кузнецов сыграл немца Гофмана, да так вжился в роль бездомного, что настоящие бродяги, замечая актера во время съемок, признавали его за своего.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











Но несмотря на запоминающуюся роль в фильме Балабанова, славу Юрию Кузнецову принес криминальный сериал «Улицы разбитых фонарей», который начали показывать в один год с «Братом». Полковник милиции по прозвищу Мухомор покорил всех зрителей, и еще долгие годы актера вспоминали именно по этой роли.

Источник: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», «РТР» (реж. Александр Рогожкин, 1995)











— Однажды ко мне в каком-то городе на встрече подошел парень лет 15–16, протянул программку для автографа, потупился и говорит: «Имени вашего не знаю, а кликуху знаю — Мухомор», — рассказал Юрий Кузнецов. — Меня это вовсе не расстроило — позабавило. Нет, не обижаюсь. Ну и ладно, прославился ролью мента, и хорошо.



Из-за всенародной любви к криминальному сериалу Юрий Кузнецов стал заложником образа — долгое время он продолжал играть сотрудников органов.

Источник: кадр из фильма «Оптимисты», «Россия-1» (реж. Алексей Попогребский, 2021)











Сегодня Юрию Кузнецову 77 лет, и он по-прежнему регулярно появляется на экранах. Со временем актеру удалось избавиться от амплуа «типичного полковника», и сейчас его можно увидеть как в роли врача-психиатра в «Стране чудес» (12+), так и в роли священника в «Русском кресте» (12+).

Источник: кадр из фильма «Русский крест», «Россия Культура» (реж. Эдуард Бояков, 2023)











Сергей Мурзин — бандит Круглый

Если бы не Алексей Балабанов, Сергей Мурзин, возможно, так бы и не стал знаменитым актером. До роли в «Брате» начинающий артист пробовал себя в театре, но быстро понял, что игра на сцене — не для него, и отправился покорять экраны кинотеатров.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











Узнав о том, что Балабанов ищет актера на роль бандита по клике Круглый, Мурзин понял, что это — его шанс. Чтобы впечатлить режиссера, артист решил прийти на прослушивание уже в образе: нацепил огромную цепь и красный пиджак. И не прогадал — Балабанов посчитал, что актер идеально попал в образ, и утвердил его на роль.



Как только «Брат» вышел на экраны, Сергей Мурзин стал любимчиком публики — его цитатами заговорили все фанаты фильма. «Муж в Тверь — жена в дверь», «Любишь медок — люби и холодок!», «Кто в Москве не бывал — красоты не видал» и другие поговорки бандита надолго запомнились всем зрителям.

Источник: кадр из фильма «Брат», «СТВ» (реж. Алексей Балабанов, 1997)











После «Брата» другие режиссеры тут же начали звать Сергея Мурзина к себе в кино — чаще всего ему предлагали роли бандитов, что ничуть не огорчало актера. Мурзин признавался, что намного сложнее и интереснее сыграть негодяя, в которого влюбятся зрители, чем типичного добряка.



Прониклись криминальными ролями Мурзина и настоящие бандиты. Фанаты из преступного мира захотели отблагодарить актера, и когда увидели, что он разъезжает по Москве на старой «пятерке», сразу поняли, что делать. Однажды, когда Сергей Мурзин вышел из дома, прямо у подъезда его поджидал новый «Бьюик».

Источник: кард из фильма «Крот», «Киномост» (реж. Эрнест Ясан, 2001)











Пока карьера актера шла в гору, семейная жизнь, напротив, трещала по швам: второй брак актера с коллегой по экрану Ксенией Христич закончился скандалом — актер заявил, что бывшая избранница изменила ему и родила ребенка от другого.



Долгие годы громкий развод обрастал подробностями — в какой-то момент актер даже заявил, что бывшая избранница готовила на него покушение. Но в 2018 году всё встало на свои места — встретившись на программе «На самом деле», супруги выяснили, что, во-первых, никто убивать Сергея не собирался, а во-вторых — ребенок на самом деле ему родной.

Источник: кард из фильма «Кремень», «Тримира» (реж. Александр Анщютц, 2012)











Сейчас Сергей Мурзин живет в счастливом браке с третьей женой и с головой погружен в работу. Его регулярно можно увидеть на экранах телевизоров: одна из последних его знаменитых ролей — Ковтун из сериала «Мосгаз» (18+).

