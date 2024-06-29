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Развлечения «А тебе не помочь деньгами?»: Элджей ударил журналиста после вопроса о долгах бывшей — видео

«А тебе не помочь деньгами?»: Элджей ударил журналиста после вопроса о долгах бывшей — видео

Кадры были сняты после концерта исполнителя в Москве

1 026
24 комментария
Инцидент произошел на одном из столичных железнодорожных вокзалов

Рэпер из Новосибирска Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ударил журналиста после концерта в Москве. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в минувшую пятницу, 28 июня. Элджей выступил на площадке Atmosphere рядом с «Москва-Сити», а после концерта отправился на вокзал, чтобы успеть на поезд до Санкт-Петербурга. На платформе его встретили журналисты, которые начали задавать вопросы рэперу.

Корреспондент канала спросил у исполнителя, не просила ли его бывшая супруга Анастасия Ивлеева помочь деньгами. В ответ Элджей спросил у журналиста, не помочь ли деньгами ему. В следующую секунду исполнитель ударил рукой по камере корреспондента канала, завязалась небольшая потасовка.

Корреспондент НГС попытался связаться с агентом Элджея по известным номерам. Ни по одному из них на звонки не ответили.

Элджей стал одним из хэдлайнеров «Черника Music Fest», который прошел в Новосибирске в середине июня. Посмотрите видео, как музыкант признался, что скучал по родному городу.

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Комментарии
27
LanaLuna
29 июня 2024, 23:34
И чё? Ну ударил по камере, я бы тоже так сделала. Это очень важная новость для Новосибирска? 🤦‍♀️ а покакать он сходил?
274502334
29 июня 2024, 23:28
"БbIдло" есть, "бbIдлом" и останется...
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