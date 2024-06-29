«А тебе не помочь деньгами?»: Элджей ударил журналиста после вопроса о долгах бывшей — видео

Инцидент произошел на одном из столичных железнодорожных вокзалов Источник: Telegram-канал SHOT











Рэпер из Новосибирска Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ударил журналиста после концерта в Москве. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал SHOT.



По данным канала, инцидент произошел в минувшую пятницу, 28 июня. Элджей выступил на площадке Atmosphere рядом с «Москва-Сити», а после концерта отправился на вокзал, чтобы успеть на поезд до Санкт-Петербурга. На платформе его встретили журналисты, которые начали задавать вопросы рэперу.

Источник: Telegram-канал SHOT

Корреспондент канала спросил у исполнителя, не просила ли его бывшая супруга Анастасия Ивлеева помочь деньгами. В ответ Элджей спросил у журналиста, не помочь ли деньгами ему. В следующую секунду исполнитель ударил рукой по камере корреспондента канала, завязалась небольшая потасовка.



Корреспондент НГС попытался связаться с агентом Элджея по известным номерам. Ни по одному из них на звонки не ответили.

