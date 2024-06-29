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Развлечения Победы, романы, измены и четыре сына. Как девочка из бедной семьи стала звездой мирового спорта

Победы, романы, измены и четыре сына. Как девочка из бедной семьи стала звездой мирового спорта

Ее детство было очень бедным и полным всяческих испытаний

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Гимнастка и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Дарья Дмитриева родилась и выросла в Иркутске. Ее детство было очень бедным и полным всяческих испытаний. Возможно, именно они и закалили ее характер и воспитали в ней способность любой ценой добиваться успеха. Сейчас Дмитриева живет в большом доме с любимым мужем и четырьмя детьми. О том, как девочка из глубинки стала мировой спортивной знаменитостью, смотрите в коротком видео чуть выше.

— В детстве у меня не было не то что комнаты, но даже кровати. До 15 лет я спала с мамой. Лет в 13 уехала тренироваться в Москву, жила в столице по полгода и приезжала на неделю, чтобы повидаться с родными. Может, поэтому у меня с детства желание большого пространства, — рассказывала гимнастка.

Дарья Дмитриева — одна из самых знаменитых воспитанниц Ольги Буяновой. За время спортивной карьеры она выиграла четыре золота чемпионатов мира, была победительницей чемпионата Европы и Универсиады. В сентябре 2013-го она завершила карьеру.

В августе 2015-го Дарья вышла замуж за хоккеиста Александра Радулова. В том же году у них родился сын Макар. Но 5 июня 2017 года пара развелась. В программе «Секрет на миллион» Дмитриева рассказала Лере Кудрявцевой, что Радулов ей изменял. Спортсменка даже нанимала детектива и следила за супругом, общалась с его любовницами, но потом терпение лопнуло, и она подала на развод.

После этого Дарья вышла замуж снова. Сейчас у нее четверо детей и большой дом в Подмосковье.

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