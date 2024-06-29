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Развлечения тест Это еще что такое? Только тот, кто застал СССР, ответит на все 10 вопросов нашего теста

Это еще что такое? Только тот, кто застал СССР, ответит на все 10 вопросов нашего теста

В нем мы собрали известные логотипы Советского Союза. Знаете, что за ними скрывается?

426
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Разобраться в том, как надевать школьную форму, может каждый. А вы попробуйте ответить на 10 из 10 вопросов нашего теста!

Если вам кажется, что бренды и логотипы появились относительно недавно, то спешим вам доложить: их еще в Советском Союзе было столько, что хоть соли. И ведь каждый узнаваемый, что и сейчас увидишь — ни с чем не перепутаешь. Или годы берут свое и опознать знаменитые когда-то картинки уже сложно, а еще сложнее — вспомнить, что за ними скрывалось? Есть только один способ это проверить — пройти наш тест.

ТЕСТПройден 108 раз
1 / 10
Начнем с самого простого. Что скрывается за этой звездой?
  • Гуталин
  • Нюхательный табак
  • Бальзам
  • Пудра
2 / 10
Яркая упаковка с этим логотипом стояла на трюмо у каждой женщины. Что было в упаковке?
  • Лак для волос
  • Духи
  • Конфеты
  • Крем для рук
3 / 10
Ну этот логотип вы должны без проблем узнать, правда ведь? На упаковке от чего он находился?
  • Грампластинки
  • Радиоприемники
  • Магнитофоны
  • Молоко
4 / 10
Откуда эти слоны?
  • Табак
  • Мыло
  • Спички
  • Чай
5 / 10
А что скрывалось за этой упаковкой?
  • Леденцы
  • Папиросы
  • Махорка
  • Зефир
6 / 10
По этикетке можно понять, что она находилась на бутылке с напитком. Но какой именно напиток был внутри?
  • Ситро
  • Дюшес
  • Буратино
  • Крюшон
7 / 10
А этот логотип вам о чем-нибудь говорит? На чем он был нанесен?
  • Фотопленка
  • Фотоаппарат
  • Видеокассета
  • Фонарик
8 / 10
Кажется, здесь вы не должны промахнуться. Или есть разные варианты?
  • Разогревающий крем
  • Крем от ушибов
  • Тональный крем
  • Бальзам для губ
9 / 10
А эта птица в виде буквы «Ф» вам знакома? Откуда она?
  • Парафиновые свечи
  • Диафильм
  • Шосткинская киностудия
  • Это вообще эмблема Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии
10 / 10
Даже если до сих пор вы ни разу не ошиблись, то здесь вам придется подумать. Или не придется? Что в банках?
  • Водка
  • Сок
  • Вода
  • Спирт

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Тест Развлечения СССР Советский Союз Вещи Товары Ностальгия Старые вещи Бренды Логотип
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Комментарии
1
user_unknown
29 июня 2024, 20:16
Первый вопрос с подвохом. Никто не знает, что скрывается за звезой. Никому не удалось открыть и проверить.
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