Это еще что такое? Только тот, кто застал СССР, ответит на все 10 вопросов нашего теста

Если вам кажется, что бренды и логотипы появились относительно недавно, то спешим вам доложить: их еще в Советском Союзе было столько, что хоть соли. И ведь каждый узнаваемый, что и сейчас увидишь — ни с чем не перепутаешь. Или годы берут свое и опознать знаменитые когда-то картинки уже сложно, а еще сложнее — вспомнить, что за ними скрывалось? Есть только один способ это проверить — пройти наш тест.