Это еще что такое? Только тот, кто застал СССР, ответит на все 10 вопросов нашего теста

Если вам кажется, что бренды и логотипы появились относительно недавно, то спешим вам доложить: их еще в Советском Союзе было столько, что хоть соли. И ведь каждый узнаваемый, что и сейчас увидишь — ни с чем не перепутаешь. Или годы берут свое и опознать знаменитые когда-то картинки уже сложно, а еще сложнее — вспомнить, что за ними скрывалось? Есть только один способ это проверить — пройти наш тест.
- Гуталин
- Нюхательный табак
- Бальзам
- Пудра
- Лак для волос
- Духи
- Конфеты
- Крем для рук
- Грампластинки
- Радиоприемники
- Магнитофоны
- Молоко
- Табак
- Мыло
- Спички
- Чай
- Леденцы
- Папиросы
- Махорка
- Зефир
- Ситро
- Дюшес
- Буратино
- Крюшон
- Фотопленка
- Фотоаппарат
- Видеокассета
- Фонарик
- Разогревающий крем
- Крем от ушибов
- Тональный крем
- Бальзам для губ
- Парафиновые свечи
- Диафильм
- Шосткинская киностудия
- Это вообще эмблема Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии
- Водка
- Сок
- Вода
- Спирт