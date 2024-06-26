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Развлечения тест А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

Пока все не сдадут этот тест, никто аттестат зрелости не получит

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Уверены, среди наших читателей халдеев нет и им не о чем беспокоиться

По легенде, в СССР снимали так много фильмов про школьников, чтобы после уроков они не гуляли где попало, а шли в кино смотреть на самих себя. Узнать себя на экране мог каждый: советские режиссеры снимали и про пропащих двоечников, и про образцовых отличников, и про оторванных от мира романтиков. Словом, фильмов про школу в СССР вышло столько, что сейчас никто и не отличит их друг от друга. Тем более — по одному кадру!

ТЕСТПройден 121 раз
1 / 10
В каком фильме физкультурница проводила для учеников разминку на уроке?
  • «Всё наоборот»
  • «Розыгрыш»
  • «Внимание, черепаха!»
  • «Ключ без права передачи»
2 / 10
А этот известный фильм отгадаете?
  • «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
  • «4:0 в пользу Танечки»
  • «Кыш и Двапортфеля»
  • «Додумался, поздравляю!»
3 / 10
Директор школы пытается перевоспитать беспризорников. Как называется кино?
  • «Аттестат зрелости»
  • «Когда я стану великаном»
  • «Доживем до понедельника»
  • «Республика ШКИД»
4 / 10
И снова известное кино, в котором играет очень известный советский актер
  • «Школьный вальс»
  • «Доживем до понедельника»
  • «Чучело»
  • «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
5 / 10
Ученик не захотел писать сочинение на тему «Как я провел лето» и дерзит учителю. Где такое видано?
  • В «Красном галстуке»
  • В «Дорогой Елене Сергеевне»
  • В «Чудаке из пятого "Б"»
  • В «Не болит голова у дятла»
6 / 10
Узнаете один из самых драматичных фильмов о школьной любви?
  • «Ох уж эта Настя!»
  • «Что бы ты выбрал?»
  • «А если это любовь?»
  • «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
7 / 10
Не удивляйтесь, это тоже школа — вечерняя. А кино как называется?
  • «Большая перемена»
  • «Учитель пения»
  • «Капля в море»
  • «Не болит голова у дятла»
8 / 10
Это тоже не простые ученики, а воспитанники физико-математического лицея из фильма...
  • ...«Почти ровесники»
  • ...«Вам и не снилось»
  • ...«Расписание на послезавтра»
  • ...«Где это видано, где это слыхано»
9 / 10
Школьники прогуляли урок и пришли к директору с повинной. Где такое было?
  • В «4:0 в пользу Танечки»
  • В «Первокласснице»
  • В «Дневнике директора школы»
  • В «Друг мой, Колька!»
10 / 10
9 вопросов этого теста пролетели незаметно, как 11 лет школы. Остался последний: в каком фильме герои выпускаются из школы?
  • «Это мы не проходили»
  • «Всё дело в брате»
  • «Школьный вальс»
  • «Доброта»

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Тест Школа СССР Советское кино Фильмы Выпускной
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Комментарии
1
Гость
26 июня 2024, 16:11
Республика Шкид
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