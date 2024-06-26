А голову вы дома не забыли? Попробуйте вспомнить советский фильм про школу по одному кадру

По легенде, в СССР снимали так много фильмов про школьников, чтобы после уроков они не гуляли где попало, а шли в кино смотреть на самих себя. Узнать себя на экране мог каждый: советские режиссеры снимали и про пропащих двоечников, и про образцовых отличников, и про оторванных от мира романтиков. Словом, фильмов про школу в СССР вышло столько, что сейчас никто и не отличит их друг от друга. Тем более — по одному кадру!
- «Всё наоборот»
- «Розыгрыш»
- «Внимание, черепаха!»
- «Ключ без права передачи»
- «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
- «4:0 в пользу Танечки»
- «Кыш и Двапортфеля»
- «Додумался, поздравляю!»
- «Аттестат зрелости»
- «Когда я стану великаном»
- «Доживем до понедельника»
- «Республика ШКИД»
- «Школьный вальс»
- «Доживем до понедельника»
- «Чучело»
- «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
- В «Красном галстуке»
- В «Дорогой Елене Сергеевне»
- В «Чудаке из пятого "Б"»
- В «Не болит голова у дятла»
- «Ох уж эта Настя!»
- «Что бы ты выбрал?»
- «А если это любовь?»
- «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
- «Большая перемена»
- «Учитель пения»
- «Капля в море»
- «Не болит голова у дятла»
- ...«Почти ровесники»
- ...«Вам и не снилось»
- ...«Расписание на послезавтра»
- ...«Где это видано, где это слыхано»
- В «4:0 в пользу Танечки»
- В «Первокласснице»
- В «Дневнике директора школы»
- В «Друг мой, Колька!»
- «Это мы не проходили»
- «Всё дело в брате»
- «Школьный вальс»
- «Доброта»