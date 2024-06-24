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Развлечения обзор «Настал момент отложить бизнес»: рэпер Тимати неожиданно объявил о возвращении на сцену

«Настал момент отложить бизнес»: рэпер Тимати неожиданно объявил о возвращении на сцену

Музыкант не выступал на публике уже 5 лет

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Последние несколько лет Тимати занимался бизнесом и не выступал

Тимати объявил о возобновлении карьеры в сфере музыкальных выступлений. После 5 лет затишья рэпер выступит на сцене VK Fest — концерт Тимати состоится 14 июля в «Лужниках».

О своем решении Тимур Юнусов сообщил, катаясь на американских горках — музыкант опубликовал символичное видео у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

— Пять лет тишины и звенящий вопрос: «Где новые треки, где концерты, где живые выступления? Где все это?». Настал момент отложить весь бизнес, все дела, всю суету и рутину и собраться вместе», — заявил Тимати.

Пока одни решают вернуться на звездный олимп, другие его покидают: о паузе в карьере заявил Егор Крид. Рэпер признался, что устал и хочет пожить для себя.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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