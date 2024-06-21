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Развлечения тест Лишь единицы смогут найти слона на картинке. А у вас получится?

Лишь единицы смогут найти слона на картинке. А у вас получится?

Сложный тест для самых внимательных

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Разглядывая картинку, слона становится найти всё сложнее с каждой минутой

И всё-таки человеческий мозг — удивительная вещь. Вот помним мы целую кучу информации, а потом раз — и забыли, зачем в комнату вошли. Чтобы таких провалов в памяти становилось всё меньше, ученые советуют то и дело напрягать мозг — хотя бы головоломками. Одну такую мы как раз для вас подготовили: перед вами картинка, на которой спрятался слон. Самые внимательные в нашей редакции нашли его всего за пятнадцать секунд, а пара человек до сих пор разглядывает каждый пиксель в надежде увидеть заветное животное. А вы видите слона?

ТЕСТ
1 / 1
Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти слона?
  • 15 секунд
  • Минуту искал
  • Больше пяти минут потратил, но нашел
  • Искал-искал... Нет там никакого слона
  • Даже пытаться не стал

Если вы не справились, не нужно расстраиваться: сейчас покажем вам, где прятался этот хитрюга.

Если слона отыскать так и не удалось, ничего страшного — за это время мозг всё равно неплохо потрудился. А если вы без труда решили эту головоломку, то попробуйте решить уравнение, которое поставило в тупик весь интернет, или пройти небольшой эксперимент и понять, как на самом деле работают полушария вашего мозга.

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