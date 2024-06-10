Настя Ивлеева открыла ресторан — и попала в новый скандал. В чем проблема?

Активисты из движения «Сорок Сороков» возмутились рекламой недавно открытого ресторана блогера Анастасии Ивлеевой Nudles by Ivleeva. Их смутило название и рекламный слоган «suck it».
— В самом названии скрыта игра созвучных слов: noodles — лапша и nude — голый. Это является прямой отсылкой к прошлогодней вечеринке Almost nude («Почти голые»), которая вызвала широкий резонанс в российском обществе. Также в рекламе используются слова «Suck it», что переводится как «соси это», — написал в обращении в ФАС директор центра Георгий Солдатов.
Он предлагает привлечь Ивлееву к административной ответственности и требует сменить название ресторана и слоганы рекламной кампании. При этом блогер на открытии ресторана объяснила, что «Suck it» стоит переводить как «втягивай лапшу».
А какие ассоциации у вас вызывает слоган «Suck it»?
Напомним, к Ивлеевой привлечено повышенное внимание после скандальной «голой вечеринки». Больше об этом читайте в интервью звезды.