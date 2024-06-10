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Развлечения Настя Ивлеева открыла ресторан — и попала в новый скандал. В чем проблема?

Настя Ивлеева открыла ресторан — и попала в новый скандал. В чем проблема?

Активистов возмутила неоднозначная реклама

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Ивлеева на открытии ресторана

Активисты из движения «Сорок Сороков» возмутились рекламой недавно открытого ресторана блогера Анастасии Ивлеевой Nudles by Ivleeva. Их смутило название и рекламный слоган «suck it».

— В самом названии скрыта игра созвучных слов: noodles — лапша и nude — голый. Это является прямой отсылкой к прошлогодней вечеринке Almost nude («Почти голые»), которая вызвала широкий резонанс в российском обществе. Также в рекламе используются слова «Suck it», что переводится как «соси это», — написал в обращении в ФАС директор центра Георгий Солдатов.

Скандальная афиша

Он предлагает привлечь Ивлееву к административной ответственности и требует сменить название ресторана и слоганы рекламной кампании. При этом блогер на открытии ресторана объяснила, что «Suck it» стоит переводить как «втягивай лапшу».

А какие ассоциации у вас вызывает слоган «Suck it»?

Пошлые
Ну конечно про лапшу!
Да оставьте уже в покое Ивлееву

Напомним, к Ивлеевой привлечено повышенное внимание после скандальной «голой вечеринки». Больше об этом читайте в интервью звезды.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Ивлеева Ресторан Скандал Сорок Сороков
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