Настя Ивлеева открыла ресторан — и попала в новый скандал. В чем проблема?

Ивлеева на открытии ресторана Источник: NUDLES by IVLEEVA / T.me











Активисты из движения «Сорок Сороков» возмутились рекламой недавно открытого ресторана блогера Анастасии Ивлеевой Nudles by Ivleeva. Их смутило название и рекламный слоган «suck it».



— В самом названии скрыта игра созвучных слов: noodles — лапша и nude — голый. Это является прямой отсылкой к прошлогодней вечеринке Almost nude («Почти голые»), которая вызвала широкий резонанс в российском обществе. Также в рекламе используются слова «Suck it», что переводится как «соси это», — написал в обращении в ФАС директор центра Георгий Солдатов.

Скандальная афиша Источник: NUDLES by IVLEEVA / T.me











Он предлагает привлечь Ивлееву к административной ответственности и требует сменить название ресторана и слоганы рекламной кампании. При этом блогер на открытии ресторана объяснила, что «Suck it» стоит переводить как «втягивай лапшу».



А какие ассоциации у вас вызывает слоган «Suck it»? Пошлые Ну конечно про лапшу! Да оставьте уже в покое Ивлееву