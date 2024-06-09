Посмотрите на свои пальцы. Уверены: вы даже не знаете, что они о вас могут рассказать

Мы даже не подозреваем, сколько всего интересного может рассказать о нас наше же тело. Вот взять к примеру руки. Не так давно мы узнали, что если сжать кулак, то можно раскрыть тайные стороны своего характера. А пальцы на руках. Думаете, они просто молчаливые исполнители? Как бы не так! Оказывается, что даже мизинец может с головой выдать те стороны вашей личности, которые вы, возможно, хотели бы скрыть. Ну что, проверим?