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Развлечения Милана Хаметова обманула ожидания сотен красноярцев — девочка из Новосибирска оставила их без автографов

Милана Хаметова обманула ожидания сотен красноярцев — девочка из Новосибирска оставила их без автографов

В очереди стояли тысячи человек, получить подпись артистки удалось только 300 фанатам

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Милана успела увидеть сусликов на Татышеве

Новосибирская звезда 14-летняя Милана Хаметова успела раздать 300 автографов в Красноярске. Хотя в очереди, по словам нашего корреспондента NGS24 Екатерины Щербаковой, стояли тысячи человек. Это потом подтвердила и сама Милана - она участница Vk Fest на острове Татышев.

— Было немного жарко, душно, но мы справились. Было почти 300 человек, автографы я подписала заранее. Все, с кем я фоталась, были такие энергичные. Мне понравилось, было очень здорово, — рассказала Хаметова NGS24.RU.

Позже Милана уточнила, что людей было очень много и она не успела сфотографироваться со всеми, кто хотел.

— Не смогли всем раздать автографы, потому что их просто не хватило. А было несколько тысяч человек, — отметила блогер.

После автограф-сессии Милана дала небольшое интервью, на котором рассказала, что в Красноярске некоторое время жила ее мама. Популярный блогер призналась, что совсем не помнит, была ли она на «Красноярских Столбах».

— Я здесь бываю не так часто, чтобы мне какое-то место определенное понравилось, но здесь очень хорошая аудитория. Они все очень добрые и классные ребята. У меня мама здесь, в Красноярске, жила какое-то время. Но я здесь не настолько все знаю, чтобы сказать, какое у меня любимое место. Сусликов я видела по дороге, пока шла сюда. А «Столбы»... Возможно я там была, когда была маленькая, но я ничего не помню, правда. В следующий раз, когда приеду, обязательно схожу, — рассказала Милана.

Сейчас к острову Татышев не проехать, там собираются огромные пробки. В эти минуты там проходит VK Fest, и заторы, по всей видимости, связаны именно с этим. Возле поворота на мост на Партизана Железняка и в районе съезда на остров дежурят ДПС.

Недавно Милана. которая является блогером и певицей, отметила свое 14-летие - на празднике был Дава.

ПО ТЕМЕ
VK Fest Красноярск Милана Хаметова Блогер
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