«Не создан для семьи»: как Бари Алибасов 76 лет искал жену, а нашел ее из-за несчастного случая

После 70 лет Бари Алибасов женился в шестой раз. Его женой стала Лидия Федосеева-Шукшина. Правда, это был не последний его брак Источник: Бари Алибасов / Vk.com











Создателя группы «На-На» при всём желании одним из главных красавчиков не назвать — ни Советского Союза, ни России. Но природная красота ему и не понадобилась, чтобы обаять женщин, которые к нему так и липли. Среди них были и молодухи-помощницы, и известные актрисы. Сколько всего женских сердец разбил Бари, он и сам не может подсчитать — одних официальных браков у него наберется семь штук. Последний он заключил в возрасте 76 лет. Сегодня Бари Алибасову 77, и кто знает, как бы выглядели «брачные» страницы его паспорта, если бы здоровье не подводило. Зато мы можем посмотреть, как с годами менялись предпочтения автора «На-На» в женщинах.



Светлана Боховчук

Со своей дебютной женой, Светланой Боховчук, Бари Алибасов был знаком со школьной скамьи — с первого класса он сидел с ней за одной партой и бесповоротно влюбился. Свои чувства хранил до последнего, и только в выпускном классе выложил девушке всё, что о ней думает.



Первая любовь всегда кажется на века, и Бари со Светланой были уверены, что проведут вместе долгую и счастливую жизнь. Но обручившись, как только жениху исполнилось 18 лет, пара рассталась уже спустя три месяца. По признанию Бари — без скандалов и истерик.



Правда, позже выяснилось, что трех месяцев оказалось достаточно, чтобы Светлана забеременела. Родив дочь Варвару, она решила не говорить об этом бывшему. А вот дочку, когда та повзрослела, в известность поставила. Хотя ей звездные узы неважны — Варвару воспитывал отчим, и именно его она называет папой.

Это по паспорту Алибасову исполнилось 77. Внутри него, кажется, всё еще жив отвязный молодой человек Источник: Бари Алибасов / Vk.com











Катя Вон

Трех месяцев в статусе мужа Бари Алибасову хватило, чтобы еще несколько лет не связывать себя узами брака. Но в 30 лет он то ли решил остепениться, то ли подумал, что уже готов к новым серьезным отношениям, и повел в ЗАГС 18-летнюю руководительницу детского хора — кореянку Катю Вон.



Избранница Бари Алибасова оказалась той еще штучкой. Из-за того, что он постоянно пропадал на работе, молодая жена начала изменять не такому молодому мужу, а потом и вовсе пожаловалась на него в партком — за то, что отлынивал от исполнения супружеского долга. Узнав об этом, Бари Алибасов поспешил расстаться с предательницей.



Следующие два брака Бари Алибасов, кажется, даже не заметил. Один из них случился, когда он жил в Саратове, а его жена — в Москве, и она элементарно не дождалась мужа. Во время другого Бари всё время гастролировал, а вернувшись, понял, что супруга даже забыла, как его зовут. Да и он ее имени уже не вспомнит.



— Ни один творец не создан для семьи. Я создатель. У меня другая функция, — рассказывал Бари Алибасов в одном из интервью.

Источник: Городские порталы

Елена Уронич

Пока продюсер жил в Саратове, он познакомился с Еленой Уронич. И она стала единственной женщиной Бари Алибасова, которая родила Бари Алибасова. То есть она оказалась единственной, кто подарила продюсеру наследника. Над именем сына долго не думали, и тот стал полным тезкой отца.



Не исполнилось Бари-младшему и двух лет, как его родители разбежались. Поначалу Бари Каримович не принимал участия в жизни Бари Бариевича, но когда тот подрос, забрал его из Саратова в Москву.



Виктория Максимова

В 2013 году Бари Алибасов вступил в официальный брак в пятый раз. Его избранницей стала его же пиар-директор Виктория Максимова, которая была на 40 лет младше своего руководителя. В 2014 году у пары появился ребенок, и, кажется, всё было неплохо, но в 2018 году Бари Алибасов развелся с Викторией. Как выяснилось, ребенок, которого он растил как своего, оказался совсем от другого мужчины. Как и раньше, отец «На-На» мог простить измену, но вот на воспитание чужих детей не подписывался.



Лидия Федосеева-Шукшина

Избавившись от Виктории Максимовой, Бари Алибасов недолго был один. В том же 2018 году он сошелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. И это был первый брак, в котором продюсер оказался младше жены. Бари Каримовичу на момент свадьбы был 71 год, Лидии Николаевне — 80.



Что интересно, Бари Алибасов был знаком с Лидией Федосеевой-Шукшиной еще с 1995 года — продюсер подвозил актрису на церемонию вручения премии «Ника» по просьбе друзей. После той короткой встречи Алибасов, ни разу до этого не видевший фильмов с участием Федосеевой-Шукшиной, был очарован, и между продюсером и актрисой завязались теплые отношения, которые продлились четыре года, но в итоге так ни к чему и не привели.

Алибасов и Федосеева-Шукшина выглядели счастливой пожилой парой. Пока он не продал ее квартиру Источник: Бари Алибасов / Vk.com











Попытка сойтись жизнь спустя успехом не увенчалась. Федосеева-Шукшина могла бы закрыть глаза на бытовые чудачества Алибасова, но когда он продал ее квартиру, выход был только один — суд (так актриса вернула свою недвижимость) и развод.



Елена Калинина

В то же время, как Алибасов начал чудить, у него начались проблемы со здоровьем. Сперва в 2019 году выпил средство для очистки труб, спутав его с йогуртом, еще год спустя он на спор спрыгнул с третьего этажа, после чего с серьезными травмами попал прямиком на операционный стол. Восстанавливаться после операций Алибасову помогала Елена Калинина, которая работала медсестрой в той самой больнице, куда госпитализировали чудаковатого продюсера.



— Приходили разные медсестры, врачи, я их запомнить не мог. Единственный эпизод, когда я понял, что я живой, когда появилась Лена, — вспоминал позже Алибасов. — Лена за мной ухаживала во всех смыслах.



Алибасова выписали, но вскоре у его здоровье ухудшилось, и тогда он позвал Елену к себе — работать помощницей. На ее плечи легла не только забота о продюсере, но также все бытовые вопросы — уборка, готовка, прогулки, оплата коммуналки. Жила Елена тут же, в квартире Алибасова, у нее была отдельная комната.



За несколько лет, проведенных вместе, Бари и Елена так сблизились, что дело закончилось загсом, куда продюсер отвел свою сиделку в конце 2023 года. И разница в 26 лет (Алибасов снова старше) их не остановила.

