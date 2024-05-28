«Как привидение»: фото сибирячки с парящим дождевиком попало в PhotoVogue — разглядываем снимки

Фотографии новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попали в PhotoVogue. Она сделала воздушные кадры с дождевиком. Изначально это был эксперимент.
— Хотелось на съемке поэкспериментировать. Был с собой дождевик, потому что погода была непредсказуемая. А он такой легкий, надувался. Сначала просто подкидывали, потом привязали за ниточки. Парил над холмом, получилось интересно. Такое живое существо какое-то, как привидение-путешественник, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.
В марте необычный автопортрет новосибирского фотографа вывели на 28-метровый рекламный экран на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
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