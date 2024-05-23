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Развлечения Над Новосибирском выстроится «Парад планет» — когда его можно увидеть

Над Новосибирском выстроится «Парад планет» — когда его можно увидеть

Наблюдать редкое космическое явление лучше за городом

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Еще раз «Парад планет» в 2024 году можно будет увидеть в конце августа

Жители Новосибирска смогут увидеть в небе над городом «Парад планет». Во время явления планеты Солнечной системы выстраиваются в одну сторону от небесного светила.

Как сообщается на сайте Большого новосибирского планетария, «Парад» планет можно будет увидеть в ночь на 3 июня 2024 года. Ближайшие к Земле космические объекты расположатся в один ряд в таком порядке — Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.

Планеты можно будет увидеть от северо-восточного до юго-восточного горизонта.

Специалисты планетария отметили, что в 2024 году у новосибирцев будет еще один шанс увидеть «Парад планет» — явление может произойти 28 августа.

В ближайший вечер новосибирцы смогут увидеть «цветочную Луну». Рядом с небесным спутником Земли также появится ярчайшая звезда Антарес.

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Новосибирск Большой новосибирский планетарий Парад планет
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