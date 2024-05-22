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Развлечения мнение Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога

Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога

Читайте, на что нужно обратить внимание

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Полнолуние будет в 20:53 по новосибирскому времени

23 мая состоится последнее весеннее полнолуние. Считается, что у разных фаз Луны — разная энергетика, которая может влиять на состояние людей. Некоторые во время полнолуния замечают приливы бодрости, а другие — упадок сил. Поэтому НГС поговорил с новосибирским астрологом Еленой Голубевой о том, в чем особенности ближайшего полнолуния. Читайте подробности в авторской колонке.

Время для общения

Полнолуние будет 23 мая и состоится в 20:53 по новосибирскому времени. Это время активности, реализации намеченного и ясности. Солнце в момент полнолуния будет в знаке Близнецов, а Луна — в знаке Стрельца. Время очень благоприятное для расширения своего кругозора.

Луна в знаке Стрельца указывает на то, что на мир нужно смотреть шире. Это поможет увидеть подсказки, которые приходят во время общения. Человек с узким мировоззрением может сразу их не заметить. Но стоит обращать внимание на этот аспект, чтобы расширить горизонты в работе, делах, бизнесе, общении. Это поможет в реализации более масштабных планов.

Луна 23 мая будет в знаке Стрельца

Период хорош для обновления своего круга общения. Могут появляться новые люди в окружении, друзья, единомышленники. Также возможно оживление старого круга общения. Если связь с кем-то оборвалась, то как раз в полнолуние эти люди вновь проявятся в вашем пространстве.

Период считается благоприятным для сдачи экзаменов и обучения. Также это очень хорошее время, чтобы найти наставника или учителя. Это не обязательно реальный человек, а, например, книга или сообщество. То есть пространство, где можно черпать знания, с помощью которых можно круто изменить мировоззрение.

Легкость и практичность

В полнолуние стоит ждать озарений. Оно запустит этот процесс, и к концу мая может произойти осмысление чего-то важного. Особенно велика вероятность 31 мая, когда соединятся Меркурий с Ураном. Стоит записывать свои мысли, не отворачиваться от них. Это могут быть далеко идущие и полезные идеи.

Венера в полнолуние будет в соединении с Юпитером. Это сочетание считается благоприятным для бизнес-активности и отношений, финансовых проектов. Повысится эффективность рекламы, но она будет позитивно работать в основном на то, что связано с обучением, получением информации и торговлей. Также время благоприятно для тех, кто работает в сфере туризма.

В полнолуние люди могут стать более общительными

Венера 24 мая в 03:53 входит в знак Близнецов. До конца месяца она дает легкость, подвижность, обширные коммуникации. Люди могут становиться более легкими на подъем, стремиться к общению. Это касается и личных, и деловых отношений. Причем не стоит рассчитывать, что они будут долгосрочными. Но сама коммуникация может стать полезной.

Меркурий во время полнолуния будет в знаке Тельца. Это земной знак, поэтому люди станут более ориентированы на стабильность, надежность, заработок. Стоит делать акцент на практическую реализацию планов. Их нужно хорошо обдумывать и взвешивать.

В это полнолуние гармоничными аспектами поддержаны высшие планеты — Плутон и Нептун. Это говорит о том, что в это полнолуние будет очень сильно работать коллективное бессознательное поле, но в очень гармоничном ключе. Возможны какие-то совместные инсайты и осознания.

14 мая планета Марс перешла в знак Овна. Она будет находиться в нем до 26 мая. Для чего этот период считается благоприятным, объяснила новосибирский астролог Марина Шумкина.

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Полнолуние Венера Меркурий Астрология
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