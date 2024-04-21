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Развлечения Сноубордистка из Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш» — рассматриваем фото 29-летней красотки

Сноубордистка из Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш» — рассматриваем фото 29-летней красотки

Обладательница титула «Мисс Шерегеш» получила 50 тысяч рублей

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Для новоиспеченной «Мисс Шерегеш» конкурсы не в новинку

Жительница Новосибирска Жанна Кузьмина выиграла конкурс «Мисс Шерегеш» на фестивале «Грелка» (6+). 29-летняя сноубордистка получила корону и 50 тысяч рублей.

Как рассказали организаторы «Грелки» корреспондентам NGS42.RU, конкурс проходил 20 апреля. В конкурсе красоты помимо умения дефилировать были необходимы навыки катания на горных лыжах или сноуборде.

В соревновании принимали участие 10 девушек с разных регионов России. За время проведения фестиваля претендентки на победу спускались по склону в вечерних платьях, выходили в купальниках, демонстрировали таланты на творческом этапе и демонстрировали грацию во время хореографической постановки.

Победительница Жанна Кузьмина — профессиональная модель, она оканчивала специальную школу. Девушка рассказывала, что однажды, катаясь на сноуборде в Шерегеше, сломала руку, но катание после этого не забросила. Это не первый конкурс в жизни сибирячки, в прошлом она участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-модель. Также известно, что новая «Мисс Шерегеш» пишет и исполняет песни.

Жанна катается на сноуборде

Корону первой вице-мисс и 20 тысяч рублей получила Анна Харыбина. Педагогу-хореографу из Междуреченска 24 года, она катается на горных лыжах. Кроме того, девушка имеет юридическое образование и навыки мастера маникюра. У талантливой жительницы Кузбасса своя шоу-группа, и она преподает dancehall, twerk, high heels.

Второе место заняла жительница Междуреченска

Второй вице-мисс стала 28-летняя Христина Березовская, как и главная победительница, девушка из Новосибирска катается на сноуборде. Также она увлекается и другими видами спорта: бегом, коньками, кроссфитом и серфингом. В свободное время берет уроки вокала и занимается кондитерским искусством — печет вкусные и красивые расписные пряники. Приз третьей финалистки составил 15 тысяч рублей.

Все финалистки занимаются спортом
Конкурс проходил во время фестиваля «Грелка»

Вчера, 20 апреля, в Шерегеше прошел масштабный спуск в купальниках. Так лыжники и сноубордисты закрывают сезон.

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GrelkaFest Конкурс красоты Шерегеш Корона Денежный приз
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