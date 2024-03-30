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Развлечения подробности Раньше не могла встать с кровати и надеть обувь: из «Больших девочек» ушла самая огромная участница

Раньше не могла встать с кровати и надеть обувь: из «Больших девочек» ушла самая огромная участница

Девушку весом 242 килограмма тянули восемь недель

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Алена Костюк полюбила себя, вместо того чтобы измениться

В пятницу из шоу «Большие девочки» (16+) ушла самая крупная участница. Ведущие отправили домой Алену Костюк, которая в начале проекта весила больше 240 килограмм. Девушка продержалась на шоу восемь недель.

Алена сразу приковала к себе внимание аудитории — с первых минут в кадре, когда девушка не смогла самостоятельно забраться в автобус, стало понятно, что сбросить вес для нее жизненно необходимо.

— Мне 27 лет. Мой вес составляет больше 220 килограмм. Вес я узнаю на работе, спасибо грузовым весам, — представилась Алена в начале проекта.

На самом деле на тот момент вес девушки был еще больше — грузовые весы показали, что она весит 242 килограмма. Из-за избыточного веса Алена сложно делать самые бытовые вещи: даже встать с кровати и надеть обувь для нее — тяжкий труд.

Из-за огромного веса девушке было непросто на проекте: в первый же день за нее не на шутку испугались другие участницы: когда «большие девочки» должны были пройти 10 километров до цели, Алена рухнула на землю и не смогла встать сама. Участницы помогли ей подняться, а после согласились, чтобы Алена единственная добралась до цели на машине. Девушки выручали ее и на других испытаниях: например, помогали забраться на высокие препятствия в начале проекта.

Без помощи других участниц Алена не смогла бы пройти многие испытания

На проекте Алена запомнилась с первых серий из-за своих размеров, но с каждой новой серией девушка раскрывала свою большую душу. В итоге «большая девочка» запомнилась как стеснительный и добрый человек, который пытается обрести свою независимость и полюбить себя.

Окончательно почувствовать уверенность в себе у Алены получилось в седьмом выпуске, в котором участницы учились танцевать. Выбрав для себя брейк-данс, девушка полностью отдалась танцу и поразила как членов жюри, так и других «больших девочек».

Но с каждой новой серией становилось понятно, что участницы и ведущие шоу беспокоятся за здоровье Алены больше, чем она сама. На многих испытаниях девушка отказывалась от участия — когда все «большие девочки» должны были выбраться из кратера, Алена не полезла в него, объяснив это тем, что не хочет быть обузой для других девушек. Для отказа от множества других испытаний девушка даже не пыталась найти подходящего оправдания.

— Лучше с таким весом пока что подождать, — объясняет Алена решение не участвовать в испытании во второй серии проекта.

О нежелании проходить испытания говорили итоговые цифры на взвешивании в конце каждой серии. Несмотря на то, что Алена была в два раза крупнее соперниц, «большая девочка» зачастую скидывала за неделю меньше других участниц.

— Я вообще не понимаю, как у Алены минус один килограмм может быть, — задается вопросом другая участница проекта Амина, — в ее весе можно по десятке в неделю скидывать, если прилагать какие-то усилия для этого.

Пока другие девушки уже перешли на двузначные цифры на весах, Алена с трудом скидывала всего несколько килограмм в неделю

Из-за регулярной лени и нежелания заниматься переживание за Алену у многих девушек на проекте сменилось раздражением. Другие участницы начали считать, что Алену держат на проекте из жалости, ценой девушек, которые стараются по-настоящему. Из-за этого седьмой выпуск даже закончился скандалом — несмотря на то, что Алена в очередной раз показала очень плохой результат, ведущие решили выгнать другую девушку.

— Это очень странная позиция, оставлять человека, который «только раскрылся». Меня демотивировали, — заявила в конце седьмого выпуска Лиза, которую выгнали вместо Алены. — Я не буду тут падать в истерике, биться и рыдать. Пусть Алена этим занимается.

Тем не менее вечно тянуть Алену у организаторов шоу не хватило сил. Когда на следующей неделе «большая девочка» в очередной раз похудела всего на один килограмм, у ведущих не осталось другого выбора.

— Не хочу себя обвинять. Я пришла сюда меняться и полюбить себя, — прокомментировала Алена свой посредственный результат.

На последнем взвешивании Алена показала худший результат

За эти восемь недель Алена Костюк похудела на 28 килограмм — с проекта девушка ушла, когда цифры на весах показали 213.

Перед уходом «большая девочка» заявила, что переосмыслила свою жизнь и теперь продолжит худеть уже дома. Получится ли у нее добиться большего результата, мы узнаем в конце шоу — покинувшие проект девушки продолжают худеть дома, чтобы показать свой результат в финале.

Получится ли у Алены похудеть дома?

Конечно, получится, мы же в нее верим!
Еще немного, может, скинет, но в чудо не верю
Как вернется домой, сразу начнет есть как привыкла и снова наберет килограммы
ПО ТЕМЕ
Большие девочки Полнота Девушка Фото Видео Лишний вес Алена Костюк Шоу Телевидение
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