От звезды «Курьера» до бомжа. Как сложилась судьба актера Федора Дунаевского

— Загуляла Ира, в открытую, с каким-то массажистом, — рассказывала Юлия, знакомая супругов. Начала унижать отца в присутствии детей. Учителя в школе, воспитательницы в детском саду, руководители кружков знают в лицо только Федю. А ее почти не видели. На дне рождения Нины в этом году Ирина вообще напилась в присутствии кучи свидетелей и устроила дебош.



Невозможность видеться с Ниной стала для Дунаевского сильным ударом.

— Мне наплевать на все квартиры, мне только дочка важна, — говорит актер. — А я ее не вижу почти. Я у нее везде заблокирован… Мне кажется, что в этой ситуации она страдает гораздо больше, чем я, и я от этого страдаю еще сильнее.

И добавляет:

— Я не хочу быть для Нины воскресным папой. Когда ты не видишь ребенка каждый день, как он растет, как он развивается, то ты по сути ему чужой дядя. Чужой дядя, который постепенно превращается в банкомат. У меня же еще есть старшая дочь Саша, так вот для нее я был так называемым воскресным папой. А сейчас не хочу быть для Нины воскресным папой. Как чужой дядя, как банкомат: «Папа, дай деньги». Сейчас адвокаты должны определить алименты на двоих детей.

