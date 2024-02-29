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«Нужно быть полным лохом, чтобы родиться так»: новосибирцы, родившиеся 29 февраля, — о празднике раз в 4 года

Их родителям предлагали записать детей на другие даты, а новые знакомые не верят в то, что они родились в високосный год

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Новосибирцы, родившееся 29 февраля, предпочитают не отказывать себе в торжествах

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Люди сожалеют, как поется в известной детской песне, что день рождения только раз в году. Но кому-то повезло еще меньше — речь о тех, кто родился 29 февраля. Новосибирцы, которые появились на свет в дату, выпадающую раз в 4 года, рассказали корреспонденту НГС, когда празднуют свой день рождения и как к их особенности относятся окружающие. Мнения у именинников на этот счет кардинально разные.

«Коплю энергию, чтобы пошуметь»

Александр копит силы, чтобы раз в 4 года отмечать дни рождения пышно

Александр копит силы, чтобы раз в 4 года отмечать дни рождения пышно

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Житель Новосибирска Александр Благодатский рассказал, что при его рождении родителям предлагали записать сына на 1 марта, но судьба распорядилась иначе.

— Нужно быть полным лохом, чтобы родиться так! Я бы записал на 1 марта, например, но меня почему-то забыли спросить, — говорит он. — День рождения я почти не отмечаю, коплю энергию, чтобы раз в 4 года пошуметь. Раньше даты праздновать день рождения нельзя, поэтому отмечаю только 1 марта.

Александр также добавил, что не испытывает никаких неудобств в связи со своей необычной датой рождения.

«Вечно молодой»

Виктория любит шутить на тему редкой даты своего рождения

Виктория любит шутить на тему редкой даты своего рождения

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Виктория рассказала НГС, что не заморачивается по поводу даты своего рождения. Когда выпадает год, в котором есть 29 февраля, она отмечает в этот день, когда год не високосный — празднует 1 марта. При этом в паспорте Виктории указано, что она родилась 1 марта.

— Я собиралась менять дату на настоящую — 29 февраля, но подумала, что тогда меня не сможет сотовый оператор поздравлять каждый год, — улыбается девушка. — Проблем и неудобств из-за своей необычной даты рождения я никогда не испытывала. Возможно, они появятся в будущем, если я захочу поменять дату рождения на настоящую. Но с 29 февраля у меня связано много смешных ситуаций — они касаются реакции людей: просто удивляются либо даже не знают, что бывает дата раз в 4 года.

Девушка призналась, что часто слышит шутки об этом. Сибирячке говорят: «Если у тебя день рождения раз в 4 года, то тебе тогда не 20, а 5 лет?». Но Виктория на это не обижается — наоборот, любит сама пошутить на этот счет.

— Бывает, у меня спрашивают паспорт на кассе, когда покупаю энергетик. Я отвечаю: зато «вечно молодой», — говорит Виктория.

«Вы что, дураки?»

Игорь гордится, что родился 29 февраля

Игорь гордится, что родился 29 февраля

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Игорь Данилов тоже родился 29 февраля и гордится этим. Его матери предлагали записать сына на 28 февраля или на 1 марта, но она отказалась.

— Мама ответила: «Вы что, дураки?» — рассказал мужчина. — Больше всего доставляют мне дискомфорт вопросы глупых людей из серии: «А ты что, раз в 4 года справляешь?» — ага, разбежался. Те, кого бог одарил умом, отвечают «вау» или «прикольно».

Игорь отмечает день рождения, когда у его близких выходной. По его мнению, самое главное — быть в этот день с теми, кто ему дорог. В этом году его день рождения выпадает на четверг. Игорь планирует пойти есть вкусные роллы и кесадию с беконом, а в субботу намерен отмечать торжество в кругу родных и друзей, потому что в этот день всем удобно.

— Если 29 февраля нет, то отмечаю 1 марта сам или с друзьями на выходных. В не високосный год поздравляют обычно 1-го. Те, кто хотят успеть раньше всех, звонят и пишут 28-го. А самые оригинальные — в ночь с 28 на 1, иногда ровно в полночь, — рассказывает сибиряк.

Мужчина мечтает как-нибудь отметить свой день рождения в аквапарке, но обычно в будний день все его близкие работают, а в выходной день в аквапарке, по его мнению, много народу.

«Своеобразный миг рождения»

Мария уверена, что 29 февраля рождаются необычные люди

Мария уверена, что 29 февраля рождаются необычные люди

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Мария Войтович тоже в основном празднует день рождения 1 марта, хотя родилась 29 февраля. Родные, близкие и друзья в не високосные годы поздравляют девушку в ночь с 28 февраля на 1 марта.

— Поздравляют в 00:00, когда должно наступить 29 февраля, но наступает 1 марта — такой своеобразный миг рождения. Когда говорю людям, что родилась 29 февраля, мне обычно не верят и спрашивают, не вру ли я, — говорит девушка. — Обожаю свой день рождения, люблю его отмечать, но раз в 4 года стараюсь делать это особенно масштабно, собирая всех друзей и родственников.

Именинница, как и другие собеседники НГС, рожденные 29 февраля, не испытывает неудобств, связанных с датой рождения. Високосных годов она тоже не боится.

— Знаю только, что для меня високосный год не несет никогда негативных событий, как принято считать, а наоборот — всегда самый лучший. Также я часто шучу, что молодо выгляжу, потому что мне на самом деле 9 лет, а не 36. Знакомых с днем рождения в эту дату у меня нет, но я уверена, что они все очень классные и особенные люди, — заключила Мария.

Ранее НГС публиковал 5 историй сибиряков, которые умудрились родиться 29 февраля. Их родители, также, как и некоторые родители героев этой публикации, хотели вписать другую дату в свидетельство о рождении, но ничего не вышло.

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