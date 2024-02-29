«Нужно быть полным лохом, чтобы родиться так»: новосибирцы, родившиеся 29 февраля, — о празднике раз в 4 года

— Знаю только, что для меня високосный год не несет никогда негативных событий, как принято считать, а наоборот — всегда самый лучший. Также я часто шучу, что молодо выгляжу, потому что мне на самом деле 9 лет, а не 36. Знакомых с днем рождения в эту дату у меня нет, но я уверена, что они все очень классные и особенные люди, — заключила Мария.

