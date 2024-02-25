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Перед концертом Шамана (6+) в Новосибирске собрались очереди — на входе раздавали флаги

Все билеты были раскуплены

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Концерт начался в воскресенье в 19:00

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В Новосибирске сегодня, 25 февраля, в «Локомотив-Арену» собралась очередь на концерт Шамана (6+). Как передают корреспонденты НГС, внутри очень быстро закончилось место в главном гардеробе. Все билеты были раскуплены за недели до начала концерта — они стоили от 1800 до 6000 рублей.

Перед началом выступления зрителям раздавали флаги. Некоторые пришли в одежде с изображением певца. Шаман немного задержался и вышел на сцену примерно в 19:20.

Некоторые приехали на концерт из районов Новосибирской области

Некоторые приехали на концерт из районов Новосибирской области

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Зрителям раздавали флажки и картонные сердца от фан-клуба певца

Зрителям раздавали флажки и картонные сердца от фан-клуба певца

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Зал полный

Зал полный

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На концерт пришли сибиряки разных возрастов

На концерт пришли сибиряки разных возрастов

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НГС ведет онлайн-трансляцию с концерта, в которой публикует рассказы зрителей и видео выступлений.

КонцертSHAMANЛокомотив-АренаНовосибирск
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