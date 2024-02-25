Перед концертом Шамана (6+) в Новосибирске собрались очереди — на входе раздавали флаги

В Новосибирске сегодня, 25 февраля, в «Локомотив-Арену» собралась очередь на концерт Шамана (6+). Как передают корреспонденты НГС, внутри очень быстро закончилось место в главном гардеробе. Все билеты были раскуплены за недели до начала концерта — они стоили от 1800 до 6000 рублей.
Перед началом выступления зрителям раздавали флаги. Некоторые пришли в одежде с изображением певца. Шаман немного задержался и вышел на сцену примерно в 19:20.
НГС ведет онлайн-трансляцию с концерта, в которой публикует рассказы зрителей и видео выступлений.