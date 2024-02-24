Шесть знаков Зодиака почувствуют особое влияние полнолуния — советы астрологов

— В середине дня наступает полнолуние в Деве. Это время анализа, практического изучения вопросов, решения проблем. Необходимо обращать внимание на детали в любых делах, — пишет Анастасия Першина.

Анастасия Першина — астролог, автор телеграм-канала «Астропсихолог Анастасия».

Астролог подчеркивает, что общение будет затруднено, возможна эмоциональная напряженность. Для того, чтобы избежать конфликтов, стоит проявлять терпение и уважение в общении. Некоторые могут почувствовать одиночество. Чтобы отвлечься от него, можно заняться изучением чего-то нового.

