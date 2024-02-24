Шесть знаков Зодиака почувствуют особое влияние полнолуния — советы астрологов

24 февраля состоится второе полнолуние года, которое также называют Снежной Луной. Оно пройдет в знаке Девы. Новосибирские астрологи Марина Шумкина и Анастасия Першина объяснили, на стоит обращать внимание в этот день.
По словам Марины Шумкиной, полнолуние сильнее всего почувствуют представители огненных и воздушных знаков Зодиака. К таким относятся Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы и Водолей. Во время полной Луны возрастает риск конфликтов, поэтому стоит включать осознанность.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
Анастасия Першина также объясняет, что день энергетически сильный, но при этом энергию будет сложно направить в нужное русло. Как положительные, так и отрицательные черты характера могут усилиться. Астролог рекомендует быть сдержанными в эмоциях, не поддаваться чужому влиянию, а также искушению и соблазну.
— В середине дня наступает полнолуние в Деве. Это время анализа, практического изучения вопросов, решения проблем. Необходимо обращать внимание на детали в любых делах, — пишет Анастасия Першина.
Анастасия Першина — астролог, автор телеграм-канала «Астропсихолог Анастасия».
Астролог подчеркивает, что общение будет затруднено, возможна эмоциональная напряженность. Для того, чтобы избежать конфликтов, стоит проявлять терпение и уважение в общении. Некоторые могут почувствовать одиночество. Чтобы отвлечься от него, можно заняться изучением чего-то нового.
— Луна в Деве: в поведении окружающих появляется педантичность и придирчивость. Нам захочется навести порядок, сосредоточиться на чем-то конкретном с максимальной концентрацией внимания, — добавила Анастасия.
Астролог Марина Шумкина также дает советы на этот день. По ее словам, стоит отказаться от кофе, алкоголя и тонизирующих напитков, много двигаться, но активность должна быть направленной.
— Выяснение отношений лучше отложить на пару дней — можно наговорить лишнего. Держитесь подальше от «эмоциональных вампиров» — они активизируются в полнолуние, — объясняет астролог.
Кроме этого, полнолуние подходит для решения сложных задач в работе, но только тех, которые не связаны с общением.
По новосибирскому времени полнолуние состоится в 16:30.
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