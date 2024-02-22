Кому могли не вернуть деньги за билеты на сорвавшееся в Новосибирске «Майнкрафт шоу»? Отвечает его организатор

Новосибирцам, которые покупали билеты на отменившееся «Майнкрафт шоу» через организатора, вернули деньги.
— Все, что имело отношение к нам, было возвращено еще летом. Но есть сторонние агрегаторы касс, которые могли не вернуть, — заявил руководитель команды шоу Егор Иванников. Он добавил, что такое могло произойти, если покупатель, к примеру, не подал заявка на возврат оплаты.
Сибирячка Яна заявила корреспонденту, что до сих пор не может получить 4,5 тысячи рублей за 3 билета. Она объяснил, что ничего не подозревая, она купила билеты сайте похожем на сайт Дворца культуры железнодорожников - именно там должно было состояться шоу.
Ранее житель Новосибирска уже жаловался на некий сайт, через который приобретал билеты на шоу в ДКЖ. Однако его адрес был не совсем таким, как тот, о котором упоминает Яна.
Наличие сайта, о котором упоминает женщина, Иванников прокомментировал следующим образом:
— Скопировали сайт ДКЖ, ведут там продажи, у них настроена автоматизированная система выкупа билетов. То есть они выкупают билет условно за тысячу рублей, а продают за две. Когда наступает дело возвратов, эта система, видимо, не отлажена или еще что-то.
В ответ на запрос НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили следующее:
— ДКЖ не отвечает за достоверность сведений, размещенных в интернете сторонними организациями — организаторами мероприятия, билетными агентами и другими.
Прошлым летом организатор «Майнкрафт шоу» объявил, когда представление состоится в Новосибирске.