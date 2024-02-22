Кому могли не вернуть деньги за билеты на сорвавшееся в Новосибирске «Майнкрафт шоу»? Отвечает его организатор

— Все, что имело отношение к нам, было возвращено еще летом. Но есть сторонние агрегаторы касс, которые могли не вернуть, — заявил руководитель команды шоу Егор Иванников. Он добавил, что такое могло произойти, если покупатель, к примеру, не подал заявка на возврат оплаты.