10 лучших сериалов по версии Городских порталов: какие из них видели вы?

Приближаются длинные выходные, и если вы еще не решили, чем займетесь в эти три дня, то у нас для вас заманчивое предложение. Как насчет того, чтобы посмотреть (или хотя бы начать) один из наших любимых сериалов? Мы уверены, что среди них точно найдется тот, который вы еще не видели и который запомнится вам надолго.
«Френдзона» (18+)
Россия
Жанр: драма, мелодрама
Продолжительность: 2 сезона
Студент психологического факультета Кирилл уже давно без ума от своей подруги Сони. Но девушка не разделяет чувств главного героя и «отфрендзонивает» его. Тогда Кирилл решает разобраться в вопросе с научной точки зрения и посвящает френдзоне свою курсовую работу. А чтобы доказать, что дружба может перерасти в любовь, он проверяет свою гипотезу на друзьях.
«Метод» (18+)
Россия
Жанр: триллер, криминал, драма
Продолжительность: 3 сезона
Талантливый следователь Родион Меглин может раскрыть самые сложные убийства и поймать любого маньяка. К сыщику одиночке на стажировку напрашивается только что закончившая юрфак Есеня, мечтающая разгадать загадку смерти своей матери. Наблюдая за тем, как гениальный сыщик тонко чувствует серийных убийц и маньяков, напарница начинает задумываться, не является ли Меглин одним из них?
«Вампиры средней полосы» (18+)
Россия
Жанр: детектив, комедия, фэнтези
Продолжительность: 2 сезона
В Смоленске вот уже несколько веков живут вампиры, заключившие договор с местной администрацией: кровососам запрещено охотиться на людей, ведь за каждое убийство им придется расплачиваться одним из своих. Поэтому, когда под городом находят обескровленную жертву, семейству упырей приходится в кратчайшие сроки найти того, кто виновен в смерти.
«Отчаянные домохозяйки» (18+)
США
Жанр: драма, мелодрама, комедия, детектив
Продолжительность: 8 сезонов
В центре сюжета четыре домохозяйки, каждая из которых пытается наладить свою жизнь — Сьюзан старается восстановиться после того, как ее бросил муж, Бри делает всё возможное, чтобы сохранить брак, Линнет отказалась от работы, чтобы воспитывать четверых детей, а Габриель от скуки заводит роман с садовником. Но тихая жизнь обрывается после самоубийства их ближайшей подруги Мэри Элис Янг. Героиням предстоит узнать, в чем причина трагедии, и попытаться решить проблемы в своих семьях.
«Клан Сопрано» (18+)
США
Жанр: драма, криминал
Продолжительность: 6 сезонов
Босс мафии Тони Сопрано пытается успешно решать проблемы «семьи» и справиться с собственной родней. После панической атаки главный герой решает тайно посещать психотерапевта, чтобы справиться с депрессией и проблемами на работе.
«Чем мы заняты в тени» (18+)
США, Канада
Жанр: комедия, ужасы
Продолжительность: 6 сезонов
Четверо вампиров вот уже несколько сотен лет тихо живут в пригороде Нью-Йорка, пока к ним не прилетает первородный вампир из Европы. Теперь упырям нужно оперативно захватить мировое господство, пока их гость не проснулся и не выбрался из саркофага.
«Во все тяжкие» (18+)
США
Жанр: криминал, драма, триллер
Продолжительность: 5 сезонов
Школьный учитель химии узнает, что болен раком легких. Понимая, что ему осталось недолго, главный герой решает обеспечить свою семью перед смертью, начиная заниматься изготовлением наркотиков. Помогает ему в этом один из бывших учеников. Криминальный дуэт быстро набирает обороты, привлекая внимание как других наркоторговцев, так и сотрудников полиции.
«Атака Титанов» (18+)
Япония
Жанр: аниме, фантастика, драма, боевик
Продолжительность: 4 сезона
Многие годы человечество жило за стенами, защищаясь от огромных монстров, пока в один день титаны не напали на город. Три подростка становятся свидетелями трагедии и решают вступить в армию, чтобы дать отпор чудовищам. Главный герой, Эрен Егер, клянется отомстить и уничтожить их всех до единого, не подозревая, какая тайна скрывается за многолетним противостоянием людей и гигантов.
«11.22.63» (18+)
США
Жанр: фантастика, триллер, драма
Продолжительность: 1 сезон
Учитель английского узнает, что в фургончике его приятеля находится временной портал: с его помощью можно телепортироваться в
«Тьма» (18+)
Германия
Жанр: триллер, фантастика, драма
Продолжительность: 3 сезона
Четыре семьи живут спокойную жизнь, когда внезапно в городе начинают пропадать дети. Пытаясь понять, что происходит, герои запускают цепочку событий, объединяющую всех героев и раскрывающую тайные отношения и темное прошлое.