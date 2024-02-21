Встретили хлебом и солью, подарили ушанку: в Россию прилетел звезда турецких сериалов Бурак Озчивит

Прилетел Бурак, чтобы выступить на киноконцертах «Музыка турецких сериалов» в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на обе встречи с кумиром разлетелись быстро.



Бурак Озчивит прославился на весь мир после выхода на экраны исторической драмы «Великолепный век», а проект «Королек — птичка певчая» не только еще добавил актеру узнаваемости — на съемках турецкий красавец познакомился с будущей женой — Фахрие Эведжен.

