Встретили хлебом и солью, подарили ушанку: в Россию прилетел звезда турецких сериалов Бурак Озчивит

Бурак Озчивит, герой девичьих грез и звезда турецких сериалов, приехал в Россию. В столице артиста встретили по всем традициям — хлебом, солью и рюмочкой с крепким русским напитком.
Прилетел Бурак, чтобы выступить на киноконцертах «Музыка турецких сериалов» в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на обе встречи с кумиром разлетелись быстро.
Бурак Озчивит прославился на весь мир после выхода на экраны исторической драмы «Великолепный век», а проект «Королек — птичка певчая» не только еще добавил актеру узнаваемости — на съемках турецкий красавец познакомился с будущей женой — Фахрие Эведжен.
Хоть российские красавицы и выкрикивали из зала Бураку признания в любви, увести актера из семьи, по признанию актера, не получится — хоть Фахрие и осталась на родине с двумя их сыновьями, она пристально следит за публикациями о приезде мужа в Россию.
В Москве звезда «Великолепного века» сказал, что был бы не против сняться в российском кино, даже спел «Калинку», а его одарили матрешкой и шапкой-ушанкой.
Как встречали Озчивита, его вокальные данные и кто из российских селебрити восхищается звездой турецких сериалов — смотрите в видео выше.
Со времен «Великолепного века» многие девушки следят за романтическими турецкими сериалами. В последнее время одним из самых известных героев стал Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь». Мечтают о встрече с ним многие россиянки, но в итоге сделать это удалось только одной девушке — Маше. Почему встреча с одним из самых желанных мужчин ее разочаровала — читайте в материале наших коллег из MSK1.RU.