Как говорил наш любимый шеф: проверьте, как вы помните цитаты из фильмов Гайдая

Уверены, когда бы вас ни разбудили, вы без особого труда продолжите известные цитаты из не менее известных фильмов Леонида Гайдая. Другой вопрос, зачем кому-то будить человека ради такого. Ну разве что этот «кто-то» решит в ночи пройти наш тест и не найдет правильного ответа на один из вопросов. Если не хотите, чтобы вас застали врасплох, рекомендуем принять превентивные меры и заранее проверить, как хорошо вы помните крылатые фразы из популярных картин. Как говорится, каждый человек способен на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.