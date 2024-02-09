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Как говорил наш любимый шеф: проверьте, как вы помните цитаты из фильмов Гайдая

«Ай-лю-лю» потом — сперва пройдите тест

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Кажется, фразы из советских фильмов мы готовы вспомнить в любом состоянии

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Уверены, когда бы вас ни разбудили, вы без особого труда продолжите известные цитаты из не менее известных фильмов Леонида Гайдая. Другой вопрос, зачем кому-то будить человека ради такого. Ну разве что этот «кто-то» решит в ночи пройти наш тест и не найдет правильного ответа на один из вопросов. Если не хотите, чтобы вас застали врасплох, рекомендуем принять превентивные меры и заранее проверить, как хорошо вы помните крылатые фразы из популярных картин. Как говорится, каждый человек способен на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.

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ТестРазвлеченияФильмыКиноСоветские фильмыСоветское киноЛеонид ГайдайКомедии
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