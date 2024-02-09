Нужен талисман и харизма: что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь удачу — советы астролога

Дата празднования китайского нового года постоянно смещается. По восточному календарю он наступает тогда, когда во время новолуния и Луна, и Солнце находятся в знаке Водолея. Соответственно, в 2024 году это будет 10 февраля.



Так как новолуние открывает новый цикл, это хороший период, чтобы планировать, записывать свои цели, задачи на месяц или год. Хорошее время, чтобы обновить гардероб, завести новые финансовые привычки, посмотреть, что происходит в окружении, познакомиться новыми людьми. Можно сделать что-то полезное для дома. Обычно расхламление и уборку проводят на убывающую Луну, а вот в новолуние лучше поставить дома цветы или новые аксессуары.

