Нужен талисман и харизма: что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь удачу — советы астролога

10 февраля наступит новый год по восточному календарю, который также называют Китайским новым годом. В этот раз его символ — Дракон. Так как праздник всегда выпадает на новолуние, то, согласно поверьям, день подходит для планирования и постановки целей. Что сделать 10 февраля, чтобы привлечь успех в интересующих вас сферах, в авторской колонке рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина.
Время новых привычек
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
Дата празднования китайского нового года постоянно смещается. По восточному календарю он наступает тогда, когда во время новолуния и Луна, и Солнце находятся в знаке Водолея. Соответственно, в 2024 году это будет 10 февраля.
Так как новолуние открывает новый цикл, это хороший период, чтобы планировать, записывать свои цели, задачи на месяц или год. Хорошее время, чтобы обновить гардероб, завести новые финансовые привычки, посмотреть, что происходит в окружении, познакомиться новыми людьми. Можно сделать что-то полезное для дома. Обычно расхламление и уборку проводят на убывающую Луну, а вот в новолуние лучше поставить дома цветы или новые аксессуары.
На новолуние можно заводить полезные привычки, так они быстрее приживаются. В отношениях рекомендуется быть максимально бережными друг к другу, избегать конфликтов, выяснения отношений, потому что закладывается наше настроение на месяц. А 10 февраля — на весь год.
В карьере в первую очередь следует обратить внимание на планирование. Так как мы открываем новый цикл, то также можем открывать его и в работе. Это время для запуска процессов, бизнес-проектов, их лучше начинать на растущей Луне. Хорошее время для того, чтобы делать депозиты, начинать копить. При этом лучше, конечно, ориентироваться на свой личный прогноз, потому что это общая рекомендация.
При этом не рекомендуется на новолуние бросать какие-то привычки. Лучше заводить новые, а от старых отказываться на убывающей луне.
Как привлечь удачу
Самое главное — внутренний настрой. Стоит записать свои цели и задачи на новый месяц и целый год, визуализировать их, представить свои ощущения от достижения. Если человек понимает, что на него хорошо действуют талисманы, то стоит приобрести себе какой-либо артефакт, который будет символизировать достижение целей в этом году. Это может быть даже блокнот, ручка или кошелек, которые у человека ассоциируются с получением желаемого. Тонкий символизм в том, что если у человека есть эта вещь, то она будет олицетворять начало нового цикла.
Наступает год Зеленого Деревянного Дракона. И главное его качество — умение жить в четырех стихиях. Поэтому нам пригодятся адаптивность и гибкость в сочетании с харизмой, амбициозностью и напором в достижении своей цели.
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