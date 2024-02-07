Называли гномом, дразнили, тыкали пальцем: история мужчины, который в 36 лет выглядит на 12

Поселок Славянка в Приморском крае — богом забытый крохотный населенный пункт. Здесь живет чуть больше 10 тысяч человек, и все друг друга знают. Но один местный житель, Денис Вашурин, известен не только в Славянке — он прославился на всю страну. А всё из-за его особенности: в свои 36 лет мужчина выглядит на 12. Именно в этом возрасте Денис перестал взрослеть. Его рост застыл на отметке 149 сантиметров.
«В моей жизни было очень много больниц»
Денис Вашурин родился в 1987 году и поначалу ничем не отличался от остальных детей. Но когда мальчик пошел в детский сад, его родители начали замечать, что он развивается медленнее других сверстников. Для семьи Вашуриных это было нехарактерно: проблем с ростом раньше ни у кого не возникало. Родители малыша обратились к врачам, но в поселке, который в конце
Когда Денис отправился на свой первый школьный звонок, он уже разительно отличался от сверстников. Родители, собирая рюкзак своему первокласснику, продолжали обивать пороги больниц, надеясь найти разгадку его особенности. Ответа у врачей не было.
— Это начало 90-х. Какая медицина была в России в то время? Я думаю, не секрет. Даже не то что лечения, диагностировать что-то было проблематично. Знаний еще не было, не было нормальных специалистов, — говорит Денис.
В школе Денис создал себе репутацию активного и успевающего ученика, и невысокий рост не мешал ему общаться с другими детьми. Естественно, находились среди однокашников и те, кто дразнил мальчика, тыкал в его сторону пальцами, называл гномом. Но все эти попытки Денис сразу пресекал, а обидчиков ставил на место.
— Я не был замкнутым ребенком. Удивительно, но не было с этим проблем. Я был очень активный парень. Много было друзей из старших классов, — рассказывает Денис. — Если позволить в свою сторону какие-то издевательства, то они будут еще долго продолжаться. А если быть нормальным, интересным человеком и пресекать всё это на корню, то можно избежать оскорблений.
В седьмом классе Денис перестал расти совсем. Поняв, что в родной Амурской области мальчику никто не поможет, его родители отвезли сына в одну из центральных клиник Москвы. Там наконец поставили диагноз: гипофизарный нанизм. По-простому это значило, что вырасти можно, только принимая гормоны роста.
Гипофизарный нанизм (карликовость) — это патологическое состояние, которое характеризуется крайне замедленным ростом вследствие нехватки в крови гормона соматотропина. Это биологически активное вещество вырабатывается гипофизом и отвечает за рост и созревание организма в детском и подростковом возрасте.
То, что болезнь Дениса излечима, было хорошей новостью. Плохая же заключалась в том, что для этого нужно было пройти несколько курсов. Соответственно, нужно было регулярно ездить в Москву — в поселковых больницах, по словам Дениса, даже не знали, как правильно пользоваться прописанными ему препаратами. Да и необходимые лекарства не всегда были в доступе. Из-за этого то и дело приходилось прерывать лечение.
— Врачи, которые находились здесь, на Дальнем Востоке, они даже не знали, как этим пользоваться, — вспоминает Денис. — Лечили, это были большие промежутки — когда были лекарства, когда их не было. Были паузы большие.
Несмотря на все эти нюансы, Денис всё детство и юношество надеялся, что когда-нибудь выздоровеет и «догонит» своих ровесников.
— Махнул рукой я очень-очень поздно. Лечение было, я его проходил. В моей жизни, в моем детстве больниц было очень много. Махнуть рукой я не мог, потому что провел много времени в разных клиниках. Больше, чем, я думаю, обычный человек, — рассказывает Денис.
«Мне неинтересно было жить в этом мире»
Со временем молодой человек свыкся со своей особенностью. Но несмотря на то, что со стороны казалось, будто парень прекрасно уживается в теле вечного подростка, сам он признаётся, что время от времени его одолевали мысли о том, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Они до сих пор иногда напоминают о себе.
— Бывают такие моменты, когда ничего не хочется. Не хочется ни к чему стремиться, да просто жить не хочется. Я всё это понимаю прекрасно. У меня было полно таких ситуаций, когда мне было плевать на всё абсолютно. Я просто плыл по течению и не хотел ни за что цепляться. И мне неинтересно было жить в этом мире. Очень много было таких ситуаций, — признаётся мужчина.
Что не давало Денису окончательно опустить руки и сдаться, так это советы и наставления отца.
— Он не давал падать в грязь лицом. Я понимаю, что это правильно. Не было такого, что мне позволяли нюни распускать, жалеть себя. Если бы меня постоянно жалели, я стал бы слабохарактерным, не смог бы ни с чем справиться, повзрослев, — благодарит родителей Денис.
«Русский Бенджамин Баттон»
В 2014 году Денис завел свой блог на YouTube. Там он публиковал видео с рыбалки, охоты, вылазок на природу с друзьями и любимой собакой.
Вскоре его необычная внешность привлекла внимание блогера Дмитрия Суркова, автора канала «Вася на сене», и он записал интервью с особенным человеком. После этого о Денисе Вашурине узнали все — о нём заговорили на местном телевидении, пригласили в шоу «Прямой эфир». Вслед за этим о мужчине в теле подростка заговорили и за рубежом, а к нему самому прилипло прозвище «русский Бенджамин Баттон» — по аналогии с киногероем, который родился в возрасте 80 лет, а затем начал молодеть.
Впрочем, популярность Дениса была кратковременной. После трансляций на федеральных каналах он вернулся домой, а пока зарубежные СМИ и блогеры рассказывали о редком явлении, он продолжал охотиться, рыбачить, гулять по лесам и жить своей обычной жизнью.
Да и в большом городе, признаётся Денис, он чувствует себя некомфортно — здесь на него обращают слишком много внимания. А лишнего внимания к своей персоне мужчина старается избегать. Но в некоторых случаях сделать это не удается. Особенно когда Денис едет за рулем. Сотрудники ГИБДД видят, что машиной управляет слишком молодой человек, и останавливают его, а увидев водительское удостоверение, не сразу верят, что документы не подделаны.
Кстати, несмотря на свою особенную внешность, Денис никогда не был обделен женским вниманием. Однажды ему написала одна из поклонниц. Она была на семь лет младше него и не особенно надеялась на взаимность. Но мужчина ответил, и эпистолярный роман перерос в отношения длиной в шесть лет. Девушка заняла много места в жизни Дениса и стала часто появляться на его новых видео. Вместе они ездили в отпуск, уходили на несколько дней в леса и просто дурачились, пробуя на вкус китайскую лапшу.
Спустя шесть лет отношений Денис расстался со своей девушкой.
— Много всяких моментов. От быта до столкновения характеров. Бывает, люди живут всю жизнь и расходится, — объясняет мужчина.
О новых отношениях Денис пока не думает. Он вообще не из любителей строить воздушные замки и загадывать на будущее. Он предпочитает жить здесь и сейчас. Тем более что сегодня он почувствовал, что нужен людям. Но не как особенный человек, а как тот, кто на собственном опыте может показать и рассказать, что опускать руки и разочаровываться в жизни — последнее дело.
— Надо во всём видеть жизнь, радость. Если эта жизнь дана человеку, то он должен ею воспользоваться, прожить ее по максимуму. Найти в ней то, что будет радовать и согревать душу. Прожить ее, не унывая, — уверен Денис Вашурин.