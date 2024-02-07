Называли гномом, дразнили, тыкали пальцем: история мужчины, который в 36 лет выглядит на 12

«Мне неинтересно было жить в этом мире»

Со временем молодой человек свыкся со своей особенностью. Но несмотря на то, что со стороны казалось, будто парень прекрасно уживается в теле вечного подростка, сам он признаётся, что время от времени его одолевали мысли о том, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Они до сих пор иногда напоминают о себе.

— Бывают такие моменты, когда ничего не хочется. Не хочется ни к чему стремиться, да просто жить не хочется. Я всё это понимаю прекрасно. У меня было полно таких ситуаций, когда мне было плевать на всё абсолютно. Я просто плыл по течению и не хотел ни за что цепляться. И мне неинтересно было жить в этом мире. Очень много было таких ситуаций, — признаётся мужчина.