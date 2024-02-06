Две сибирячки послали бармена, который назвал астрологию лженаукой — он отказался им наливать

— Парень сказал: «В этом заведении вам больше не нальют!» Мы подумали, что это шутка. Но, когда в третий раз подошли за напитками, он грубо развернул нас, сказав: «Я старший на смене и имею право». Начали спрашивать и пытаться решить ситуацию, но бармен грозился вызвать фейсеров, — утверждает автор. — Три платежеспособные взрослые девушки, которые могли бы пить у вас всю ночь, ушли к вашим конкурентам напротив, — добавила она, пообещав удалить отзыв, если работник будет уволен.