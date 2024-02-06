Две сибирячки послали бармена, который назвал астрологию лженаукой — он отказался им наливать

В новосибирском баре Barbara bus в Новосибирске посетительницы поспорили с барменом о знаках Зодиака, после чего он отказался им наливать. В заведении встали на сторону своего сотрудника, несмотря на жалобы недовольных посетительниц. В конфликте разбирался НГС.
В своем отзыве на «Фламп» некая Мария заявила, что побывала в заведении на Красном проспекте вместе с несколькими другими девушками. По ее словам, выпив по одной рюмке, они подошли к бармену за второй. В итоге между ними началась беседа об астрологии. Мария утверждает, что в тот момент она и ее знакомые были трезвыми.
— Парень сказал: «В этом заведении вам больше не нальют!» Мы подумали, что это шутка. Но, когда в третий раз подошли за напитками, он грубо развернул нас, сказав: «Я старший на смене и имею право». Начали спрашивать и пытаться решить ситуацию, но бармен грозился вызвать фейсеров, — утверждает автор. — Три платежеспособные взрослые девушки, которые могли бы пить у вас всю ночь, ушли к вашим конкурентам напротив, — добавила она, пообещав удалить отзыв, если работник будет уволен.
Вячеслав, управляющий Barbara Bus, уточнил корреспонденту НГС, что в беседе с клиентками бармен назвал астрологию лженаукой. Дальше те якобы «послали» его.
— Ребята наливали им настоечки, выпили с ними, о чем-то мило болтали. Потом девочки начали докапываться до них по поводу знаков Зодиака, и они сказали: «Я не буду говорить, я в это не верю». Астрология, говорит, вообще лженаука. В ответ бармена просто послали. Посетительницы, видимо, подумали, что сделали это в шутку. А он: «Девчат, извините, сегодня вам отказано в обслуживании», — поделился своей версией Вячеслав.
С его слов, вскоре после конфликта посетительницы вернулись к бармену и с юмором снова предложили сделать у него заказ. Но и в этот раз он отказал им.
Представители бара также ответили Марии на «Флампе», извинились и сообщили, что стоят на стороне своего сотрудника.
— Приносим свои извинения за предоставленное неудобство, особенно за высказывание сотрудника о том, что астрология — это лженаука. У барменов, действительно, есть табу на разговоры о религии. Ваш «посыл» был достаточно понятным, вероятно даже обоснованным, но излишне эмоциональным. Время, силы и нервы — достаточно дорогой ресурс в пятничный вечер, поэтому нами было принято решение не тратить их на разбирательства, которые не имеют серьезных оснований. Поэтому Вам было отказано в обслуживании. Жаль, что Вы забыли, как «слова плохого Вашему сотруднику не сказали», хотя были трезвые, а значит, должны помнить — когнитивный диссонанс получается. Мы, конечно же, придерживаемся правила, что гость всегда прав (пока ведет себя в рамках приличия), но все же хотим напомнить слова классика: «будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Конечно, сотрудника мы не уволим, — подчеркивается в комментарии Barbara bus.
Ранее сибиряк заявил, что не пойдет в стриптиз-бар, пока там не уволят управляющую.