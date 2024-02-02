Тельцам — деньги рекой, Рыбам — опасности: гороскоп на февраль 2024 года для всех знаков зодиака

1
Общие факторы
Первых перемен и даже форс-мажорных ситуаций, по словам Ольги Якубовской, стоит ждать уже в самом начале февраля.
— Меркурий, Венера и Марс, соединяясь 5, 14 и 17 февраля, могут принести ощутимые события и перемены в жизни нашей страны, а также тем, кого затрагивает это соединение в личном гороскопе, — говорит астролог. — В начале месяца (с 3 по 8 числа) напряженные отношения между Солнцем и Ураном могут вызывать форс-мажорные ситуации у многих из нас, будут частые проблемы с гаджетами, желание вырваться на свободу и разорвать отношения. Закладывайте больше времени перед важными событиями, чтобы снизить нервное напряжение от неожиданных и неприятных сюрпризов.
Также стоит быть осторожнее и предусмотрительнее в поездках. Нелишним будет оформить дополнительную страховку (например, от невылета).
— Самое напряженное в феврале то, что планеты агрессии и силы (Марс и Плутон) будут проходить соединение, которое мы уже наблюдали в конце марта 2020 и познакомились с ковидом и всеми вытекающими последствиями, а также в начале марта 2022 во время СВО, — предупреждает Ольга. — С 8 по 20 февраля будьте осторожнее, могут возникать ситуации травматичности и неприкрытой агрессии. Так что перед посещением массовых мероприятий подумайте, точно ли вам нужно туда идти.
Не помешает запомнить и наиболее продуктивные дни февраля. Их не так много — с 10 по 17 число. В это время состоится новолуние в Водолее и, по словам астролога, произойдет «перезагрузка».
— Уже с 19 февраля многие из нас могут ощутить меланхолию и желание уединиться. Зато желание уйти от суровой реальности с помощью алкоголя, просмотра сериальчиков или погружения в виртуальную реальность возрастет, — говорит Ольга. — Последнюю неделю февраля рекомендую собраться и ввести дисциплину в свою жизнь, в противном случае можно ощутить упаднические настроения, ухудшение здоровья и разные ограничения. На предстоящий день флористов (14 февраля) планируйте активный отдых с выплеском адреналина и эмоций, в противном случае есть риск поубивать друг друга и провести День всех влюбленных так, будто это последний день Помпеи.
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2
Овен
Овнов февраль покатает на эмоциональных качелях. Главное — не взорваться от чувств.
— Помните, что слово — не воробей, когда будете в порыве страсти выплескивать свой праведный гнев на оппонента. Ставьте фильтр на свой речевой аппарат, чтобы потом не пожалеть, — советует астролог. — Во второй половине месяца прибавится сил на достижение возникших идей. Неплохо было бы объединиться с кем-то, в команде вам будет проще достичь желаемого, да и всегда будет кому похвалить вас.
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3
Телец
Для Тельцов февраль будет весьма удачным.
— Ваше любимое — денежки — будут течь к вам в кошелек бурлящим потоком, и вы наконец сможете осуществить крупную покупку, о которой мечтали. Рекомендую упорядочить траты и завести себе ежедневник с амбициозными планами, чтобы систематизировать свое время и повысить качество жизни, — рассказывает Ольга. — Во второй половине месяца многим Тельцам захочется нового в отношениях, так что подумайте, каким образом вы можете внести глоток свежего воздуха в личную жизнь. Не забываете про тактильные и гастрономические удовольствия, когда будете планировать досуг.
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4
Близнецы
Близнецы в феврале могут почувствовать особую расфокусировку. Но заниматься всем и сразу вам не привыкать.
— Так что просто постарайтесь найти время для успокоения и отдыха ума, чтобы ментальная жвачка не мешала вам спать, — советует Ольга Якубовская. — Если есть тяга и возможность пойти к психотерапевту, обязательно воспользуйтесь этим. Одновременно в его кресле вы сможете убить двух зайцев: и выговоритесь, и систематизируете свои мысли, которые водят бесконечные хороводы в вашей голове.
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5
Рак
Раки в феврале сосредоточены на детях. А если их еще нет, то внимание смещается на свое дело — увлечение, бизнес-проект, творческий поток или хобби.
— Если раньше хаос не давал покоя и сбивал с намеченного пути, то в феврале есть все возможности устаканить этот бардак. Не пугайтесь грядущего масштаба, просто продумайте мелочи и спланируйте задачи, — говорит астролог.
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6
Лев
Планов в феврале у Львов — вагон и маленькая тележка. Но не торопитесь от чего-то отказываться: у вас есть возможность успеть многое и осуществить даже самые амбициозные идеи.
— Если чувствуете непреодолимое желание блистать и пиариться — вам все карты в руки, делайте это, отбросив лишнюю скромность. Можно рекламировать себя, свои услуги, ходить на фотосессии. В общем, заявлять о себе несравненном! Мимо завистников проходите с гордо поднятой головой, они для вас — как моська для слона, — говорит Ольга.
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7
Дева
Девы в феврале — настоящие пчелы-трудяги. Стараются и наполняются от результатов своих трудов как батарейка. Главное, не дайте токсичным людям сбить вас с прекрасного эмоционального и рабочего настроя.
— Еще у Дев могут возникать интересные и необычные идеи, так что рекомендую иметь при себе блокнотик или приложение, в котором в сможете сразу фиксировать свои креативные инсайты, — советует астролог.
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8
Весы
Для Весов февраль активирует тему взаимоотношений и диалога.
— Возникающий ресурс будет способствовать выполнению тех задач, к которым вы раньше и близко не решались подступиться, — говорит Ольга Якубовская. — Главное, будьте уверены в себе и найдите способы самомотивации. Ведите дневник собственных достижений и успехов, пускай даже маленьких, но шажков в новое и интересное.
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9
Скорпион
Скорпионам февраль может поспособствовать погрузиться в ранее неизведанное и эзотерическое.
— Открытие в себе нового, тайного и скрытого послужит отличным стимулом к глубокому самопознанию, — говорит Ольга. — На помощь могут прийти различные специалисты помогающих профессий, постарайтесь убрать лишний скептицизм и довериться им. Тогда вы сможете обнаружить в себе то, о чём и не догадывались. Эти открытия, в свою очередь, послужат отличным подспорьем для ваших немаленьких амбиций.
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10
Стрелец
У Стрельцов планируется не февраль, а фейерверк насыщенной жизни.
— Вам захочется тратить, проявляться, ходить на свидания, встречаться с друзьями. Но также и труд не позволит забыть о себе, чем немного омрачает радостные и беспечные события. Наемный труд или ремонт могут сбивать позитивный настрой, но помните, что труд сделал из обезьяны человека, и не отказывайтесь поработать не только языком, но и руками, — напоминает астролог. — Триггерить могут успешные люди, их значимость и популярность. Посмотрите на уколы зависти с другой стороны — почему вас это так волнует и как вы можете достичь желаемого?
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11
Козерог
Козероги в феврале могут быть приятно удивлены удачными событиями и гладким ритмом жизни.
— Февраль для вас — время возможностей. Если вам предлагают что-то новое, пусть на первый взгляд и недостаточно амбициозное, не отказывайтесь, подумайте. Вероятнее всего, в дальнейшем это предложение может прорасти из маленького зернышка в крепкое дерево с отличными плодами, — обращает внимание Ольга.
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12
Водолей
А вот для Водолеев февраль окажется прямо «их месяцем». Большая часть возможностей, удачи и креатива будет на стороне этих необычных людей.
— Притягивание внимания к своей персоне, интересные и полезные знакомства, отлично заряженная батарейка — всё это способствует осуществлению задуманного «на скорости 5G», — говорит Ольга. — Если вы испытаете жгучее желание побыть вне семьи, постарайтесь это сделать, но с минимальными потерями и выгодой для близких.
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13
Рыбы
Зато для Рыб февраль может оказаться опасной трясиной лени, которая затягивает всё глубже и глубже в царство Морфея.
— Представителям этого знака придется приложить усилия, чтобы войти в рабочую колею. Будьте дисциплинированны, цените время и расписывайте текущие дела, чтобы не образовывался снежный ком и хаос из отложенных задач, — советует Ольга Якубовская. — Взаимодействие с людьми, близкими по духу, может значительно повысить качество жизни и подарить активность. Чтобы не погрязнуть в депрессивных состояниях, Рыбам стоить выходить из зоны комфорта. Ну или хотя бы из дома на худой конец.
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