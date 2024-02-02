Тельцам — деньги рекой, Рыбам — опасности: гороскоп на февраль 2024 года для всех знаков зодиака

Первых перемен и даже форс-мажорных ситуаций, по словам Ольги Якубовской, стоит ждать уже в самом начале февраля.

— Меркурий, Венера и Марс, соединяясь 5, 14 и 17 февраля, могут принести ощутимые события и перемены в жизни нашей страны, а также тем, кого затрагивает это соединение в личном гороскопе, — говорит астролог. — В начале месяца (с 3 по 8 числа) напряженные отношения между Солнцем и Ураном могут вызывать форс-мажорные ситуации у многих из нас, будут частые проблемы с гаджетами, желание вырваться на свободу и разорвать отношения. Закладывайте больше времени перед важными событиями, чтобы снизить нервное напряжение от неожиданных и неприятных сюрпризов.

Также стоит быть осторожнее и предусмотрительнее в поездках. Нелишним будет оформить дополнительную страховку (например, от невылета).

— Самое напряженное в феврале то, что планеты агрессии и силы (Марс и Плутон) будут проходить соединение, которое мы уже наблюдали в конце марта 2020 и познакомились с ковидом и всеми вытекающими последствиями, а также в начале марта 2022 во время СВО, — предупреждает Ольга. — С 8 по 20 февраля будьте осторожнее, могут возникать ситуации травматичности и неприкрытой агрессии. Так что перед посещением массовых мероприятий подумайте, точно ли вам нужно туда идти.

Не помешает запомнить и наиболее продуктивные дни февраля. Их не так много — с 10 по 17 число. В это время состоится новолуние в Водолее и, по словам астролога, произойдет «перезагрузка».

— Уже с 19 февраля многие из нас могут ощутить меланхолию и желание уединиться. Зато желание уйти от суровой реальности с помощью алкоголя, просмотра сериальчиков или погружения в виртуальную реальность возрастет, — говорит Ольга. — Последнюю неделю февраля рекомендую собраться и ввести дисциплину в свою жизнь, в противном случае можно ощутить упаднические настроения, ухудшение здоровья и разные ограничения. На предстоящий день флористов (14 февраля) планируйте активный отдых с выплеском адреналина и эмоций, в противном случае есть риск поубивать друг друга и провести День всех влюбленных так, будто это последний день Помпеи.