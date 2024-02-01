Знак Водолея: новосибирский астролог объяснила, на что повлияет соединение Меркурия с Плутоном

Если вы верите не только в астрологию, но и в приметы, то читайте текст НГС о том, на что стоит обратить внимание в феврале. По поверьям, если в определенные дни наблюдать за животными, то можно предсказать погоду, а если готовить пироги в определенные даты, то получится привлечь удачу.