Знак Водолея: новосибирский астролог объяснила, на что повлияет соединение Меркурия с Плутоном

Меркурий и Плутон соединятся в знаке Водолея 6 февраля. По мнению астрологов, это время подходит для того, чтобы побороть свой страх перед публичными выступлениями и синдром самозванца. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
5 февраля Меркурий будет находиться в знаке Козерога, а Плутон — в знаке Водолея. С точки зрения астрологии оба знака объединяет тема стратегии, целеполагания, прогнозирования.
— Козерог — более прагматичный знак, больше про структуру. Соответственно, 3–5 февраля — это дни, когда очень эффективно что-либо планировать: готовиться к выступлениям, вести аналитическую работу, — объясняет Марина Шумкина.
6 февраля Меркурий соединится с Плутоном в знаке Водолея. Этот знак отвечает за общение и коммуникацию. Поэтому, объясняет астролог, предыдущие три дня подходят для подготовки выступлений или написания больших текстов, аналитики, а 6–8 февраля — для реализации задуманного.
— Если обратиться к символизму планет, то Меркурий — это наша речь, мышление, восприятие и передача информации. А Плутон — планета, которая включает темы коренных изменений, влияния, когда словом можно оказать мощное трансформирующее воздействие. В этот период люди, которые занимаются НЛП, прокачивают навыки коммуникации с опорой на язык тела, улучшат свой талант. А те, у кого этого нет, тоже почувствуют на себе влияние планет, — говорит астролог.
Марина Шумкина считает, что 6–8 февраля появится шанс побороть свой страх перед выступлениями и синдром самозванца. Поэтому тем, у кого есть такие особенности, можно попробовать проявить себя. Но прежде все нужно хорошо спланировать.
Если вы верите не только в астрологию, но и в приметы, то читайте текст НГС о том, на что стоит обратить внимание в феврале. По поверьям, если в определенные дни наблюдать за животными, то можно предсказать погоду, а если готовить пироги в определенные даты, то получится привлечь удачу.