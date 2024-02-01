Почти как живые. Сибирячка продает в интернете реалистичных кошек и собак, которых валяет из шерсти — смотрим фото

Сибирячка выбрала для себя технику сухого валяния: в таком случае животные формируются из шерсти с помощью специальной иголки. Глаза у готовых игрушек в основном стеклянные, а носы, добавляет Нежинская, — из полимерной глины. Последние она лепит сама.



— На мой взгляд, самая интересная игрушка из тех, что я делала — сова, — отмечает мастерица.