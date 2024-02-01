Почти как живые. Сибирячка продает в интернете реалистичных кошек и собак, которых валяет из шерсти — смотрим фото

Жительница Новосибирска Елена Нежинская валяет из шерсти реалистичных животных: кошек, собак, сов, енотов, фенеков и других. Изделия она выставляет на продажу на своей странице в соцсетях и на сайте объявлений.
Елена рассказала НГС, что начала создавать шерстяных зверей около 3 лет назад. Тогда в школе, где учится ее ребенок, появился кружок валяния — и ей, признается, самой захотелось попробовать этот вид творчества.
Сибирячка выбрала для себя технику сухого валяния: в таком случае животные формируются из шерсти с помощью специальной иголки. Глаза у готовых игрушек в основном стеклянные, а носы, добавляет Нежинская, — из полимерной глины. Последние она лепит сама.
— На мой взгляд, самая интересная игрушка из тех, что я делала — сова, — отмечает мастерица.
Елена подчеркивает, что валяние — ее основное занятие, которое пока она не совмещает с какой-либо другой работой. Сколько именно игрушек девушке удается создавать в месяц, она уточнить не смогла: объясняет, что итоговое количество зависит от их размеров и того, сколько затрачивается времени.
Цены на шерстяных зверей разные, также устанавливаются в зависимости от габаритов и сложности изделия. К примеру, йоркширский терьер, выставленный на сайте объявлений, стоит 2,5 тысячи рублей.
Нежинская говорит, что ежемесячно зарабатывает на своем хобби примерно по 10 тысяч рублей. Она считает, что валяние может приносить и более высокие доходы, но для этого нужно больше клиентов:
— Мои странички в интернете не такие продвинутые, — продолжает жительница Новосибирска. — И народа не так много.
Елена назвала сложность, с которой иногда сталкивается при изготовлении игрушек. С ее слов, она — в следующем:
— Техника сухого валяния считается весьма сложной. Бывает, в голове одно, а получается совсем другое — в итоге приходится переделывать.
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