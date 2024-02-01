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Почти как живые. Сибирячка продает в интернете реалистичных кошек и собак, которых валяет из шерсти — смотрим фото

Хобби Елены приносит ей заработок. Но, признается она, без сложностей в творчестве не обходится

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Шерсть, из которой делаются игрушки, Елена сваливает с помощью специальной иглы

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Жительница Новосибирска Елена Нежинская валяет из шерсти реалистичных животных: кошек, собак, сов, енотов, фенеков и других. Изделия она выставляет на продажу на своей странице в соцсетях и на сайте объявлений.

Елена рассказала НГС, что начала создавать шерстяных зверей около 3 лет назад. Тогда в школе, где учится ее ребенок, появился кружок валяния — и ей, признается, самой захотелось попробовать этот вид творчества.

Сибирячка выбрала для себя технику сухого валяния: в таком случае животные формируются из шерсти с помощью специальной иголки. Глаза у готовых игрушек в основном стеклянные, а носы, добавляет Нежинская, — из полимерной глины. Последние она лепит сама.

— На мой взгляд, самая интересная игрушка из тех, что я делала — сова, — отмечает мастерица.

Сова, которую создала Елена

Сова, которую создала Елена

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Елена подчеркивает, что валяние — ее основное занятие, которое пока она не совмещает с какой-либо другой работой. Сколько именно игрушек девушке удается создавать в месяц, она уточнить не смогла: объясняет, что итоговое количество зависит от их размеров и того, сколько затрачивается времени.

Мастерица валяет из шерсти и фигуры диких животных

Мастерица валяет из шерсти и фигуры диких животных

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Цены на шерстяных зверей разные, также устанавливаются в зависимости от габаритов и сложности изделия. К примеру, йоркширский терьер, выставленный на сайте объявлений, стоит 2,5 тысячи рублей.

Стоимость игрушечного йоркширского терьера достигает почти 3 тысяч

Стоимость игрушечного йоркширского терьера достигает почти 3 тысяч

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Девушка также изготавливает котов

Девушка также изготавливает котов

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Нежинская говорит, что ежемесячно зарабатывает на своем хобби примерно по 10 тысяч рублей. Она считает, что валяние может приносить и более высокие доходы, но для этого нужно больше клиентов:

— Мои странички в интернете не такие продвинутые, — продолжает жительница Новосибирска. — И народа не так много.

Сибирячка убеждена, что при желании заработок с игрушек может быть и выше

Сибирячка убеждена, что при желании заработок с игрушек может быть и выше

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Елена назвала сложность, с которой иногда сталкивается при изготовлении игрушек. С ее слов, она — в следующем:

— Техника сухого валяния считается весьма сложной. Бывает, в голове одно, а получается совсем другое — в итоге приходится переделывать.

Ранее НГС писал о дизайнере, которая валяет одежду, аксессуары, украшения и обувь. Она скрестила валенки с кроссовками.

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НовосибирскАвитоИгрушкиХоббиСухое валяние шерсти
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