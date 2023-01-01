Дизайнер скрестила валенки с кроссовками (и не только). Посмотрите, что у нее получилось

В комнату-мастерскую вальяжно заходит важная дама — кошечка по имени Булка. Трехцветная, по поверьям приносящая счастье в дом. Булка изучает меня как следует и немедленно клубится на полу, намекая на ласку. Оказывается, где-то в недрах квартиры есть еще одна кошечка.



— Не мешают работать? — спрашиваю, поглаживая пушистую кисью грудку.



— Еще как, — смеется Екатерина. — Если я что-то бросила, оставила, то всё, до свидания. Могут начать играть, могут прогрызть что-то. А если на столе осталась шерсть, то конец, она же очень привлекательная для кошек.