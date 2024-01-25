На эти вопросы не ответят даже учителя географии: попробуйте угадать страны на карте

Крылатая фраза из «Недоросля» Фонвизина «Зачем географию знать, если извозчик и так довезет» в 21-м веке заиграла новыми красками. Сейчас даже извозчику бы не пригодились знания географии, ведь до любой точки можно добраться по онлайн-картам. Что уж говорить о других странах, которые так далеко. Только настоящие мудрецы и знатоки глобуса смогут назвать, где находится та или иная страна. Докажите, что тоже на это способны!