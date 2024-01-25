На эти вопросы не ответят даже учителя географии: попробуйте угадать страны на карте

Крылатая фраза из «Недоросля» Фонвизина «Зачем географию знать, если извозчик и так довезет» в
Спорим, вы и половину не узнаете?
Крылатая фраза из «Недоросля» Фонвизина «Зачем географию знать, если извозчик и так довезет» в
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