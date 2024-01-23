«Барби» против «Оппенгеймера»: объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года

Американская киноакадемия запустила обратный отсчет до вручения «Оскара» и объявила список номинантов на
Лучший фильм
- «Американское чтиво», реж. Корд Джефферсон
- «Анатомия падения» (18+), реж. Жюстин Трие;
- «Барби», реж. Грета Гервиг;
- «Оставленные», реж. Александр Пэйн;
- «Убийцы цветочной луны», реж. Мартин Скорсезе;
- «Маэстро» (18+), реж. Брэдли Купер;
- «Оппенгеймер» (18)), реж. Кристофер Нолан;
- «Прошлые жизни», реж. Селин Сон;
- «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос;
- «Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер.
Лучший режиссер
- Жюстин Трие — «Анатомия падения»;
- Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;
- Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;
- Джонатан Глейзер — «Зона интересов».
Лучшая мужская роль
- Пол Джаматти — «Оставленные»;
- Джеффри Райт — «Американское чтиво»;
- Брэдли Купер — «Маэстро»;
- Колман Доминго — «Растин»;
- Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер».
Лучшая женская роль
- Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;
- Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»;
- Сандра Хюллер — «Анатомия падения»;
- Кэри Маллиган — «Маэстро»;
- Эмма Стоун — «Бедные-несчастные».
Лучшая мужская роль второго плана
- Стерлинг К. Браун — «Американское чтиво»;
- Роберт де Ниро — «Убийцы цветочной луны»;
- Роберт Дауни-мл., — «Оппенгеймер»;
- Райан Гослинг — «Барби»;
- Марк Руффало — «Бедные-несчастные».
Лучшая женская роль второго плана
- Джоди Фостер — «Дайана Найэд»;
- Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»;
- Америка Феррера — «Барби»;
- Даниэль Брукс — «Цвет пурпурный»;
- Эмили Блант — «Оппенгеймер».
Лучший иностранный фильм
- «Идеальные дни» (18+);
- «Зона интересов»;
- «Я — капитан»;
- «Общество снега»;
- «Учительская».
Лучший документальный фильм
- «Боби Уайн: Президент народа»;
- «Вечная память»;
- «Четыре дочери»;
- «Убить тигра»;
- «20 дней в Мариуполе».
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Азбука запрета на книги»;
- «Парикмахер из Литл-Рок»;
- «Остров посреди»;
- «Последняя ремонтная мастерская»;
- «Наи наи и Ваи По».
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица» (16+);
- «Элементарно» (6+);
- «Нимона»;
- «Мечты робота» (12+);
- «Человек-паук: Паутина вселенных» (12+).
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Письмо свинье»;
- «Девяносто пять чувств»;
- «Наша униформа»;
- «Толстокожий»;
- «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво»;
- «Зона интересов»;
- «Оппенгеймер»;
- «Барби»;
- «Бедные-несчастные».
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»;
- «Оставленные»;
- «Маэстро»;
- «Май декабрь»;
- «Прошлые жизни».
Лучшая операторская работа
- Эдвард Лахман — «Граф»;
- Родриго Прието — «Убийцы цветочной луны»;
- Мэттью Либатик — «Маэстро»;
- Хойте Ван Хойтема — «Оппенгеймер»;
- Робби Райан — «Бедные-несчастные».
Лучшая песня
- I’m Just Ken из фильма «Барби»;
- The Fire Inside из фильма «Обжигающе горячий»;
- It never went away из «Американской симфонии»;
- Wahzhazhe из фильма «Убийцы цветочной луны»;
- What was I made for из «Барби».
Лучший саундтрек
- «Американское чтиво»;
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Бедные-несчастные».
Лучший дизайн костюмов
- Жаклин Дюрран — «Барби»;
- Жаклин Уэст — «Убийцы цветочной Луны»;
- Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс — «Наполеон»;
- Эллен Мирожник — «Оппенгеймер»;
- Холли Уоддингтон — «Бедные-несчастные».
Лучший макияж и прически
- «Голда. Судный день»;
- «Маэстро»;
- «Оппенгеймер»;
- «Общество снега»;
- «Бедные-несчастные».
Лучшая работа художника-постановщика
- Сара Гринвуд — «Барби»;
- Джек Фиск — «Убийцы цветочной луны»;
- Рут Де Йонг — «Оппенгеймер»;
- Артур Макс — «Наполеон»;
- Шона Хит, Джеймс Прайс — «Бедные-несчастные».
Лучший монтаж
- «Анатомия падения»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Оппенгеймер»;
- «Оставленные»;
- «Бедные-несчастные».
- Лучший звук
- «Создатель»;
- «Маэстро»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
- «Оппенгеймер»;
- «Зона интересов».
Лучшие визуальные эффекты
- «Создатель»;
- «Годзилла: Минус один»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
- «Стражи Галактики. Часть 3»;
- «Наполеон».
Церемония вручения премии «Оскар» в этом году состоится в Лос-Анджелесе 10 марта в 16:00 по тихоокеанскому времени. Так что мы с вами узнаем имена победителей утром 11 марта. Ведущим станет комик Джимми Киммел, который проводил премии в 2017, 2018 и 2023 годах.