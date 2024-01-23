«Барби» против «Оппенгеймера»: объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году состоится в Лос-Анджелесе 10 марта в 16:00 по тихоокеанскому времени. Так что мы с вами узнаем имена победителей утром 11 марта. Ведущим станет комик Джимми Киммел, который проводил премии в 2017, 2018 и 2023 годах.