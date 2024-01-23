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«Барби» против «Оппенгеймера»: объявлены номинанты на премию «Оскар» 2024 года

Выбираем своих фаворитов

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Киллиан Мёрфи показывает, как нелегко будет жюри «Оскара» определить победителей

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Американская киноакадемия запустила обратный отсчет до вручения «Оскара» и объявила список номинантов на 96-ю ежегодную премию. В нем оказались десять фильмов, претендующих на звание лучшего, пять режиссеров, актеров и актрис. Есть в премии этого года и свои рекордсмены. Например, Мартин Скорсезе в десятый раз номинирован за режиссуру, а у «Оппенгеймера» сразу 14 номинаций. Впрочем, расскажем обо всех по порядку. Вот как выглядит полный список номинантов на премию «Оскар» в 2024 году.

Лучший фильм

  • «Американское чтиво», реж. Корд Джефферсон
  • «Анатомия падения» (18+), реж. Жюстин Трие;
  • «Барби», реж. Грета Гервиг;
  • «Оставленные», реж. Александр Пэйн;
  • «Убийцы цветочной луны», реж. Мартин Скорсезе;
  • «Маэстро» (18+), реж. Брэдли Купер;
  • «Оппенгеймер» (18)), реж. Кристофер Нолан;
  • «Прошлые жизни», реж. Селин Сон;
  • «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос;
  • «Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер.

Лучший режиссер

  • Жюстин Трие — «Анатомия падения»;
  • Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;
  • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;
  • Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;
  • Джонатан Глейзер — «Зона интересов».

Лучшая мужская роль

  • Пол Джаматти — «Оставленные»;
  • Джеффри Райт — «Американское чтиво»;
  • Брэдли Купер — «Маэстро»;
  • Колман Доминго — «Растин»;
  • Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер».

Лучшая женская роль

  • Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;
  • Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»;
  • Сандра Хюллер — «Анатомия падения»;
  • Кэри Маллиган — «Маэстро»;
  • Эмма Стоун — «Бедные-несчастные».

Лучшая мужская роль второго плана

  • Стерлинг К. Браун — «Американское чтиво»;
  • Роберт де Ниро — «Убийцы цветочной луны»;
  • Роберт Дауни-мл., — «Оппенгеймер»;
  • Райан Гослинг — «Барби»;
  • Марк Руффало — «Бедные-несчастные».

Лучшая женская роль второго плана

  • Джоди Фостер — «Дайана Найэд»;
  • Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»;
  • Америка Феррера — «Барби»;
  • Даниэль Брукс — «Цвет пурпурный»;
  • Эмили Блант — «Оппенгеймер».

Лучший иностранный фильм

  • «Идеальные дни» (18+);
  • «Зона интересов»;
  • «Я — капитан»;
  • «Общество снега»;
  • «Учительская».

Лучший документальный фильм

  • «Боби Уайн: Президент народа»;
  • «Вечная память»;
  • «Четыре дочери»;
  • «Убить тигра»;
  • «20 дней в Мариуполе».

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Азбука запрета на книги»;
  • «Парикмахер из Литл-Рок»;
  • «Остров посреди»;
  • «Последняя ремонтная мастерская»;
  • «Наи наи и Ваи По».

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица» (16+);
  • «Элементарно» (6+);
  • «Нимона»;
  • «Мечты робота» (12+);
  • «Человек-паук: Паутина вселенных» (12+).

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Письмо свинье»;
  • «Девяносто пять чувств»;
  • «Наша униформа»;
  • «Толстокожий»;
  • «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Лучший адаптированный сценарий

  • «Американское чтиво»;
  • «Зона интересов»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Барби»;
  • «Бедные-несчастные».

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анатомия падения»;
  • «Оставленные»;
  • «Маэстро»;
  • «Май декабрь»;
  • «Прошлые жизни».

Лучшая операторская работа

  • Эдвард Лахман — «Граф»;
  • Родриго Прието — «Убийцы цветочной луны»;
  • Мэттью Либатик — «Маэстро»;
  • Хойте Ван Хойтема — «Оппенгеймер»;
  • Робби Райан — «Бедные-несчастные».

Лучшая песня

  • I’m Just Ken из фильма «Барби»;
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Atlantic Records / YouTube.com

  • The Fire Inside из фильма «Обжигающе горячий»;
  • It never went away из «Американской симфонии»;
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Netflix: Behind the Streams / YouTube.com

  • Wahzhazhe из фильма «Убийцы цветочной луны»;
  • What was I made for из «Барби».
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: leandroxcx / YouTube.com

Лучший саундтрек

  • «Американское чтиво»;
  • «Индиана Джонс и колесо судьбы»;
  • «Убийцы цветочной луны»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Бедные-несчастные».

Лучший дизайн костюмов

  • Жаклин Дюрран — «Барби»;
  • Жаклин Уэст — «Убийцы цветочной Луны»;
  • Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс — «Наполеон»;
  • Эллен Мирожник — «Оппенгеймер»;
  • Холли Уоддингтон — «Бедные-несчастные».

Лучший макияж и прически

  • «Голда. Судный день»;
  • «Маэстро»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Общество снега»;
  • «Бедные-несчастные».

Лучшая работа художника-постановщика

  • Сара Гринвуд — «Барби»;
  • Джек Фиск — «Убийцы цветочной луны»;
  • Рут Де Йонг — «Оппенгеймер»;
  • Артур Макс — «Наполеон»;
  • Шона Хит, Джеймс Прайс — «Бедные-несчастные».

Лучший монтаж

  • «Анатомия падения»;
  • «Убийцы цветочной луны»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Оставленные»;
  • «Бедные-несчастные».
  • Лучший звук
  • «Создатель»;
  • «Маэстро»;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Зона интересов».

Лучшие визуальные эффекты

  • «Создатель»;
  • «Годзилла: Минус один»;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;
  • «Стражи Галактики. Часть 3»;
  • «Наполеон».

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году состоится в Лос-Анджелесе 10 марта в 16:00 по тихоокеанскому времени. Так что мы с вами узнаем имена победителей утром 11 марта. Ведущим станет комик Джимми Киммел, который проводил премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

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