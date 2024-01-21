Zivert перепела песню, которую исполнила доярка из Новосибирской области, — автор победила в шоу на ТНТ

Бабушка и внучка из Новосибирской области побывали в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Внучка Полина сочинила песню о расставании под названием «Ты проиграл».



Выпуск вышел 20 января, в нем приняли участия Нина Рейн и Полина Кузнецова. Нина долгое время работала дояркой, а когда ушла на заслуженный отдых, начала вести свой блог, Полина работает врачом-кардиологом в поликлинике, в свободное время пишет песни. Именно она примерно год назад сочинила трек «Ты проиграл», благодаря которой удалось победить в шоу. Песню спела бабушка, а клип внучка сняла сама.