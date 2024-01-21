Zivert перепела песню, которую исполнила доярка из Новосибирской области, — автор победила в шоу на ТНТ

Бабушка и внучка из Новосибирской области побывали в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Внучка Полина сочинила песню о расставании под названием «Ты проиграл».
Выпуск вышел 20 января, в нем приняли участия Нина Рейн и Полина Кузнецова. Нина долгое время работала дояркой, а когда ушла на заслуженный отдых, начала вести свой блог, Полина работает врачом-кардиологом в поликлинике, в свободное время пишет песни. Именно она примерно год назад сочинила трек «Ты проиграл», благодаря которой удалось победить в шоу. Песню спела бабушка, а клип внучка сняла сама.
В ролике к песне показано, что женщина страдает от расставания со Стасом Михайловым, заблокировав его в социальных сетях. Клип снимали в поселке Чернаково в Новосибирской области.
— Он в моих воспоминаниях был, потому что он всем женщинам разбивает сердца, — шутит бабушка Нина.
По правилам шоу композицию должна перепеть одна из российских звезд, участники предлагали разные варианты, но на сцену вышла Zivert, которая также является членом жюри. Она похвалила песню, назвав ее хитом.
— Редко на просторах интернета можно найти что-то добротное, мне когда ребята закинули эту песню, я услышала первые мелодические ходы. Сказала, что у этой песни огромный потенциал, — оценила Zivert. — Это хитовая вещь.
Внучка с бабушкой выиграли в шоу и получили 300 тысяч рублей.
Недавно также перепели композицию новосибирского физика Виталия Семионова. Рэп написан еще в студенческие годы, когда Виталий был в составе клуба «Квант». Трек перепал Владимир Пресняков, переигравший студенческую шутку на новый лад.