Массовые смерти, большая война и страшные болезни: известная провидица дала прогноз на 2024 год

— Я хочу, чтобы сейчас люди во всём мире поняли, что 2024 год станет одним из самых сложных за всю историю, — заявила Арчена, — потому что это год столкновений, это год битв.



По словам провидицы, только те люди, которые осознанно подойдут к своей жизни и «проработают свое сознание», смогут выйти победителями к концу года. То же касается и стран.



— Единственная страна, которая выйдет с победой, выйдет победителем из всех этих ужасных битв, это страна, которая проснулась духовно, — объяснила Арчена, — страна, которая не проснется, получит поражение.

