«Ждал своего часа два года»: новосибирец снял фильм о восхождении на Эверест

Фильм собран из путешествий, которые проходили в 2018, 2021 и 2022 годах, по словам Игоря Ожерельева, в материале также присутствуют кадры восхождения на вершину Эвереста новосибирца Константина Суходеева. Экспедиция сибиряка состоялась в 2022 году.

