freedom
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 1/10
usd 88.78
eur 97.54
СрочноПожар вспыхнул в жилом доме
Все новости
Все новости

«Ждал своего часа два года»: новосибирец снял фильм о восхождении на Эверест

По словам автора, производство картины заняло около 1000 часов

540

Экспедиция состоялась еще в 2021 году

Поделиться

Предприниматель и путешественник из Новосибирской области Игорь Ожерельев снял фильм о восхождении на вы­со­чай­ший гор­ный мас­сив планеты в Ги­ма­ла­ях — Эверест.

По словам автора картины, экспедиция состоялась еще в 2021 году, подготовка к восхождению на Эверест заняла два месяца. Экспедиция и съемки фильма проходили с апреля по июнь 2021 года.

Видео появилось в сервисе Youtube 12 января, в его описании уточняется, что первая премьера фильма состоялась в 2022 году, но почти сразу картина была заморожена. Ее не показывали зрителю.

— Данный фильм ждал своего часа целых два года, — говорится в пояснении к видео. — Это первый публичный релиз фильма.


Фильм собран из нескольких экспедиций и длится чуть более часа. В документальном фильме «Эверест. Следующий Шаг» зритель может увидеть кадры восхождения альпинистов, места, которые они посещали, а также размышления автора о путешествии.

— Снимать было непросто, конечно. И на пути к маршруту, и во время восхождения, — сказал НГС Игорь Ожерельев. — Порой не так уж и легко просто подниматься в гору, а при этом еще и останавливаться самому, тормозить команду, где-то заставлять и делать дополнительную «прохожку» — все это требует большого терпения и любви к искусству.

Фильм собран из путешествий, которые проходили в 2018, 2021 и 2022 годах, по словам Игоря Ожерельева, в материале также присутствуют кадры восхождения на вершину Эвереста новосибирца Константина Суходеева. Экспедиция сибиряка состоялась в 2022 году.

Это не первое видео о горах, которое снял Игорь Ожерельев. В 2020 году путешественник опубликовал кадры о восхождении на самую высокую точку Алтайских гор — Белуху.

ГорыЭкспедицияАльпинизЭверестНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter