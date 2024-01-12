«Ждал своего часа два года»: новосибирец снял фильм о восхождении на Эверест

Предприниматель и путешественник из Новосибирской области Игорь Ожерельев снял фильм о восхождении на высочайший горный массив планеты в Гималаях — Эверест.
По словам автора картины, экспедиция состоялась еще в 2021 году, подготовка к восхождению на Эверест заняла два месяца. Экспедиция и съемки фильма проходили с апреля по июнь 2021 года.
Видео появилось в сервисе Youtube 12 января, в его описании уточняется, что первая премьера фильма состоялась в 2022 году, но почти сразу картина была заморожена. Ее не показывали зрителю.
— Данный фильм ждал своего часа целых два года, — говорится в пояснении к видео. — Это первый публичный релиз фильма.
Фильм собран из нескольких экспедиций и длится чуть более часа. В документальном фильме «Эверест. Следующий Шаг» зритель может увидеть кадры восхождения альпинистов, места, которые они посещали, а также размышления автора о путешествии.
— Снимать было непросто, конечно. И на пути к маршруту, и во время восхождения, — сказал НГС Игорь Ожерельев. — Порой не так уж и легко просто подниматься в гору, а при этом еще и останавливаться самому, тормозить команду, где-то заставлять и делать дополнительную «прохожку» — все это требует большого терпения и любви к искусству.
Фильм собран из путешествий, которые проходили в 2018, 2021 и 2022 годах, по словам Игоря Ожерельева, в материале также присутствуют кадры восхождения на вершину Эвереста новосибирца Константина Суходеева. Экспедиция сибиряка состоялась в 2022 году.
Это не первое видео о горах, которое снял Игорь Ожерельев. В 2020 году путешественник опубликовал кадры о восхождении на самую высокую точку Алтайских гор — Белуху.