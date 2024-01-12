Почти 300 штук: сибиряк выставил на продажу коллекцию бракованных монет

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина продает огромную коллекцию бракованных монет. Он хочет за нее 20 тысяч рублей.



В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 284 экземпляра. Поштучно они не продаются — только сразу все, в одни руки.

