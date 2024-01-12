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Почти 300 штук: сибиряк выставил на продажу коллекцию бракованных монет

В наборе множество монет номиналом 1 и 10 копеек

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Поштучно монеты не продаются

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина продает огромную коллекцию бракованных монет. Он хочет за нее 20 тысяч рублей.

В описании утверждается, что всего коллекция включает в себя 284 экземпляра. Поштучно они не продаются — только сразу все, в одни руки.

На фото, представленных в объявлении, видно, что в коллекции множество монет номиналом 1 и 10 копеек. Судя по кадрам, к каждой из них прилагается записка с годом выпуска и описанием брака.

На продажу выставлены почти 300 монет

На продажу выставлены почти 300 монет

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В объявлении утверждается, что монеты — советские

В объявлении утверждается, что монеты — советские

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Выставленные на продажу монеты выпущены с 1961 по 1991 год, уверяет продавец. Под фотографиями товара на сайте стоит геолокация — район площади Маркса. Чтобы подробнее узнать о коллекции, корреспондент НГС написала сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.

Еще один мужчина продает в интернете коллекцию оберток от шоколада — он хочет за нее 1,5 миллиона рублей.

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