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«В цене ошибки нет». Сибиряк продает в интернете коллекцию мини-грузовиков — за 11 моделей он просит 1,5 миллиона

Поштучно игрушечный транспорт не продается

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В Новосибирске мужчина продает коллекцию миниатюрных КАМАЗов и УАЗ. За нее он хочет 1,5 миллиона рублей

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию миниатюрных УАЗ и КАМАЗов. За 11 моделей он просит 1,5 миллиона рублей и утверждает, что в цене нет никакой ошибки.

На фото в объявлении видно, что коллекция включает в себя модель пожарной машины, крошечную военную технику и самосвалы. Экземпляры разложены по коробочкам.

— Автомобили КАМАЗ и УАЗ, СССР. В идеальном состоянии, по отдельности не продаются, — утверждается в описании.

Модели разложены по коробочкам

Модели разложены по коробочкам

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В объявлении сказано, что в коллекции 11 автомобилей

В объявлении сказано, что в коллекции 11 автомобилей

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Есть и военная техника

Есть и военная техника

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Судя по геолокации, указанной по фото, товар продается в районе Красного проспекта. Чтобы подробнее узнать о коллекции, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.

Ранее другой сибиряк выставил на продажу коллекцию танковых моделей, за которую хочет больше 100 тысяч.

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