«В цене ошибки нет». Сибиряк продает в интернете коллекцию мини-грузовиков — за 11 моделей он просит 1,5 миллиона

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию миниатюрных УАЗ и КАМАЗов. За 11 моделей он просит 1,5 миллиона рублей и утверждает, что в цене нет никакой ошибки.
На фото в объявлении видно, что коллекция включает в себя модель пожарной машины, крошечную военную технику и самосвалы. Экземпляры разложены по коробочкам.
— Автомобили КАМАЗ и УАЗ, СССР. В идеальном состоянии, по отдельности не продаются, — утверждается в описании.
Судя по геолокации, указанной по фото, товар продается в районе Красного проспекта. Чтобы подробнее узнать о коллекции, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.
Ранее другой сибиряк выставил на продажу коллекцию танковых моделей, за которую хочет больше 100 тысяч.