freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноПотепление до +1 градуса придет в январе
Все новости
Все новости
Тест

Никто не знает, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

Может, и черный квадрат никакой не черный

942
Порой, разглядывая картины, мы забываем посмотреть, что написано рядом мелким шрифтом

Порой, разглядывая картины, мы забываем посмотреть, что написано рядом мелким шрифтом

Поделиться

Даже если вы никогда не ходили в музеи, эти десять картин вы точно видели. А вот сможете ли сказать, как они называются? Это мы сейчас и выясним. Наш тест покажет, кто тут настоящий знаток искусства, а кто мимо проходил.

По теме

ТестРазвлечениеИскусствоКартиныМона ЛизаЧерный квадратХудожникиВан ГогБогатыри
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter