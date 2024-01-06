Никто не знает, как называются эти знаменитые картины. Спорим, вы тоже?

Даже если вы никогда не ходили в музеи, эти десять картин вы точно видели. А вот сможете ли сказать, как они называются? Это мы сейчас и выясним. Наш тест покажет, кто тут настоящий знаток искусства, а кто мимо проходил.
Может, и черный квадрат никакой не черный
Даже если вы никогда не ходили в музеи, эти десять картин вы точно видели. А вот сможете ли сказать, как они называются? Это мы сейчас и выясним. Наш тест покажет, кто тут настоящий знаток искусства, а кто мимо проходил.
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