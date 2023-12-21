«Есть закон выше, чем пацанский». Смотрим финальную версию «Слова пацана» про казанских бандитов и сравниваем со сливом

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Начало официальной серии встречает нас в тех же обстоятельствах, что и слитая. Отделение милиции, обозленные пацаны, Маратик, который пытается добиться от дяди Ильдара справедливости из-за Айгуль. И конечно, удар загашенному Кириллу от Адидаса-младшего.

— Я никому не верю, особенно тебе. Ты следствие ввел в заблуждение, Марат, — говорит сотрудник милиции.

А вот чего мы еще не видели: дядя Ильдар будит Пальто, который вместе с другими пацанами ожидает за решеткой, и зовет его покурить. Они стоят перед отделением, ночь, красиво летит снег, и взрослый мужчина признается подростку, что у него нет ни сил, ни желания больше пытаться строить отношения с семьей мальчика.