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«Слово пацана»Подробности

Когда выйдет финальная серия «Слова пацана»: Жора Крыжовников объявил дату

Последний эпизод переснимали, чтобы было «круче, эмоциональней»

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Сериал «Слово пацана» стал самым обсуждаемым этой зимой

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После того, как в Сеть слили финальные эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), режиссер Жора Крыжовников заявил, что их будут переснимать, а Роберт Гараев, автор книги, которая легла в основу киноистории, говорил, что «финал, видимо, будет другой». При этом дата выхода финальной серии, которой изначально называли 21 декабря, до последнего оставалась неизвестной.

В онлайн-кинотеатре START, где показывают «Слово пацана», заверяли, что последний эпизод точно выйдет до конца года, но конкретный день не называли.

Поклонники сериала, оплатившие подписку, начали возмущаться и требовать свои деньги назад — таких сообщений в официальной группе онлайн-кинотеатра в соцсети «ВКонтакте» насчитываются тысячи.

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За пару дней до изначально планируемой даты выхода финальной серии «Слова пацана» режиссер Жора Крыжовников объявил у себя в соцсетях, что заключительный эпизод выйдет по расписанию.

Такое сообщение опубликовал Жора Крыжовников у себя в соцсетях

Такое сообщение опубликовал Жора Крыжовников у себя в соцсетях

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Сериал «Слово пацана» стал самым обсуждаемым сериалом сезона. Вскоре после выхода первой серии на него обратили внимание российские власти и потребовали запретить прокат, потому что сериал романтизирует криминал среди подростков. В ответ на это Жора Крыжовников парировал: никакой романтизации нет.

— Ну и что там привлекательного? Где в «Слове пацана» романтизация криминала? Там, повторюсь, есть предчувствие, что вот нашел своих. Но на самом деле это иллюзия братства, иллюзия единения. Там нет правды, нет примеров. <...> Как бы эти пацаны ни братались в 1980-х, став в 1990-х бандитами, они друг друга стали убивать, — сказал Крыжовников.

Слово пацанаЖора КрыжовниковСериалПацаныКиноРоссийское киноРазвлечения
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