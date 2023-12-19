Когда выйдет финальная серия «Слова пацана»: Жора Крыжовников объявил дату

— Ну и что там привлекательного? Где в «Слове пацана» романтизация криминала? Там, повторюсь, есть предчувствие, что вот нашел своих. Но на самом деле это иллюзия братства, иллюзия единения. Там нет правды, нет примеров. <...> Как бы эти пацаны ни братались в 1980-х , став в 1990-х бандитами, они друг друга стали убивать, — сказал Крыжовников.

