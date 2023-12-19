Когда выйдет финальная серия «Слова пацана»: Жора Крыжовников объявил дату

После того, как в Сеть слили финальные эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), режиссер Жора Крыжовников заявил, что их будут переснимать, а Роберт Гараев, автор книги, которая легла в основу киноистории, говорил, что «финал, видимо, будет другой». При этом дата выхода финальной серии, которой изначально называли 21 декабря, до последнего оставалась неизвестной.
В онлайн-кинотеатре START, где показывают «Слово пацана», заверяли, что последний эпизод точно выйдет до конца года, но конкретный день не называли.
Поклонники сериала, оплатившие подписку, начали возмущаться и требовать свои деньги назад — таких сообщений в официальной группе онлайн-кинотеатра в соцсети «ВКонтакте» насчитываются тысячи.
За пару дней до изначально планируемой даты выхода финальной серии «Слова пацана» режиссер Жора Крыжовников объявил у себя в соцсетях, что заключительный эпизод выйдет по расписанию.
Сериал «Слово пацана» стал самым обсуждаемым сериалом сезона. Вскоре после выхода первой серии на него обратили внимание российские власти и потребовали запретить прокат, потому что сериал романтизирует криминал среди подростков. В ответ на это Жора Крыжовников парировал: никакой романтизации нет.
— Ну и что там привлекательного? Где в «Слове пацана» романтизация криминала? Там, повторюсь, есть предчувствие, что вот нашел своих. Но на самом деле это иллюзия братства, иллюзия единения. Там нет правды, нет примеров. <...> Как бы эти пацаны ни братались в